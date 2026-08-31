España necesita despertar en Grecia para no complicarse el billete para el Mundial

En dos jornadas, la situación de España en el camino hacia el Mundial del próximo verano ha dado un vuelco tan sorprendente como inesperado. Tras arrancar el camino hacia Catar 2027 con cinco victorias consecutivas, la selección de Chus Mateo se empezó a complicar la vida en Georgia, tras dejarse remontar 22 puntos de ventaja y terminar cayendo por un ajustado 91-89.

El pasado viernes, ante Portugal, llegó otra derrota sorprendente, en Zaragoza ante Portugal por 89-95 en un encuentro en el que los lusos aprovecharon su veteranía, pero también una entrega física que España no logró igualar. De repente, el inmaculado 5-0 se convirtió en un 5-2 que, con la concatenación de los otros resultados, convierte el Grecia - España (18h CEST) de este lunes, en casi una final.

España se ejercitó en el OAKA / EFE

Así está el grupo I de clasificación para Catar 2027

'La Familia' se mantiene líder del grupo I, pero con el mismo balance que Ucrania, y una victoria más que Montenegro, Portugal y Georgia (4-3). Grecia cierra ahora mismo la contienda con tres alegrías y cuatro tropiezos, y todavía más urgida que España después de acumular tres derrotas consecutivas. Portugal y Georgia se enfrentan entre ellas a partir de las 20h (CEST), de manera que la sección que se apunte el triunfo llegará a las cinco victorias. Una cifra en la que ya está el combinado ucraniano y a la que podría llegar Montenegro en caso de derrotarles, a partir de las 20:30h (CEST).

Es por ello que suena exagerado afirmar que para España, el duelo ante la Grecia de Vassilis Spanoulis es una final, pero no lo es tanto decir que, en caso de derrota en el OAKA, el lío en el que se mete 'La Familia' es tremendo.

España busca una victoria para regresar a la senda del triunfo tras los últimos dos tropiezos / FEB

Las palabras de Juancho Hernangómez

"Es un partido importante y especial, porque los dos necesitamos ganar, juego en mi casa, aunque será diferente porque jugaré de rojo y allí el rojo está prohibido", bromeó Juancho Hernangómez en la previa por la rivalidad con el otro gran conjunto heleno, Olympiacos. "Tras la derrota ante Portugal, los jóvenes estaban frustrados y enfadados y eso significa que quieren competir y aprender porque van a tener derrotas y malos partidos como todo el mundo y han de aprender de ellos, querer ganar y ser ambiciosos". Alberto Díaz por Santi Yusta es el único cambio de Chus Mateo en la convocatoria respecto al duelo ante los lusos.

Grecia, en crisis

Delante, España va a tener a una Grecia a la que sí que le vienen sonando las alarmas de emergencia desde hace unos cuantos partidos. El combinado heleno llega a la cita colista de grupo tras haber perdido sus últimos tres partidos ante Rumanía (73-66), Portugal (56-71) y Ucrania (82-76).

En esta convocatoria, Spanoulis cuenta con jugadores de la talla de Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, los hermanos Kostas y Thanasis Antetokounmpo, o los exazulgranas Nick Calathes y Kostas Papanikolaou, pero esos grandes nombres no vienen acompañados ni de buen juego, ni de unas expectativas que han quedado muy lejos de cumplirse.

Tyler Dorsey, ante Ucrania / FIBA

España deberá elevar su concentración, pero también corregir varios aspectos que resultaron decisivos ante Portugal: perdió la batalla del rebote ofensivo, regaló 19 balones y mostró demasiadas desconexiones durante el partido. Los lusos castigaron cada pérdida de intensidad, especialmente en las acciones divididas, y aprovecharon los malos momentos de España para responder a sus parciales favorables con contundencia. La asignatura pendiente, por tanto, será mantener la regularidad y evitar que los buenos minutos vayan seguidos de fases de desconexión que permitan al rival meterse de nuevo en el partido.