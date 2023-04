España se medirá a Costa de Marfil, Brasil e Irán en el arranque del Mundial

El próximo 25 de agosto arrancará el Mundial de baloncesto que se disputará en territorio asiático La selección española, defensora del título conquistado en China en el 2019, está encuadrada en el grupo G

Costa de Marfil, Brasil e Irán serán los rivales de España en la primera fase del Mundial 2023 de baloncesto que se celebrará en Japón, Filipinas e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre a tenor del sorteo realizado hoy en Manila.

La selección española, defensora del título conquistado en China en el 2019, está encuadrada en el grupo G y jugará sus tres primeros partidos en la ciudad indonesia de Yakarta.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆



Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI