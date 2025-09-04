España, sin margen de error para seguir con vida

La clasificación de España pasa por el partido contra Grecia (20:30h). Los de Scariolo, tras la dura derrota ante Italia, depende de sí mismos para estar en los octavos de final del Eurobasket. Sin embargo, el rival que tendrán en frente no es ni mucho menos fácil, y se vuelve todavía más temible sabiendo que contarán con su máxima estrella: un Giannis Antetokounmpo que se perdió por lesión el duelo ante Bosnia en el que cayeron de manera sorprendente por 77-80.

España saltará a jugar contra Grecia sabiendo si está obligada a ganar para estar en octavos. El partido entre Bosnia y Georgia (14h) es clave: una victoria de los bosnios dejaría a los de Scariolo sin red, mientras que un favor de Toko Shengelia permitiría a ‘La Familia’ afrontar el último partido con la tranquilidad de estar clasificada.

Aldama y Shengelia en el partido entre Georgia y España / EFE

La fase de grupos de España en este Eurobasket ha sido una montaña rusa. El tropiezo en la jornada inaugural ante Georgia (83-69) todavía sigue pesando, y de hecho, condiciona mucho las opciones de futuro de ‘La Familia’. Los de Scariolo ofrecieron una gran versión ante Bosnia, a la que derrotaron por 21 puntos de diferencia (88-67), y arrasaron a la débil Chipre (91-47).

Decepción ante Italia

Parecía que España había engranado todas las piezas para encontrar su mejor juego. De hecho, el 0-13 de salida ante Italia invitaba al optimismo. Pero la selección volvió a cometer los mismos errores que le vienen condenando en los últimos torneos, con un atasco en la producción ofensiva y superados en el rebote, y el triunfo final fue para los de Gianmarco Pozzecco (67-63). A partir de las 17:15h se miden a Chipre, y en función de los resultados, podrían avanzar a octavos en primera posición.

Willy Hernangómez, ante italia / EFE

El partido ante los italianos fue tremendamente decepcionante en cuanto al rendimiento de los hermanos Hernangómez. Tan solo anotaron un punto, obra del pívot azulgrana, y ante Grecia, la historia debe ser muy diferente, especialmente si España se juega el acceso a las eliminatorias.

Giannis Antetokounmpo, el gran peligro

Spanoulis confirmó en la previa ante el duelo contra los españoles, que su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, estará presente en la cita. Su ausencia fue más por precaución y porque Spanoulis veía factible una victoria de los suyos sin la presencia del alero de los Bucks. La realidad es que Grecia es un equipo más vulnerable sin Giannis, y fue Bosnia quien se lo hizo saber. Por desgracia para España, la estrella de la NBA no se perderá esta cita, en la que su combinado se juega pasar como primera de grupo.

Antetokounmpo demostró en su primera aparición lo que puede hacer con Grecia / EFE

“Va a estar”, aseguró Vassilis Spanoulis, seleccionador griego, que no quiso entrar en más detalles sobre las molestias que había tenido su jugador. En los encuentros ante Italia y Georgia, Giannis ha promediado 29 puntos, 7,5 rebotes y 3 asistencias por partido. En la zona, es una figura prácticamente imparable para cualquier defensa del mundo. Junto a la gran estrella helena, España deberá vigilar también a Tyler Dorsey (13) y a Kostas Mitoglou (13,3), muy inspirados en lo que va de torneo.

Brizuela y Willy toman la palabra

El escolta donostiarra habló tras el partido ante Italia, pero ya haciendo referencia a la gran final que tiene por delante España ante Grecia. “Depende de nosotros, y en ese sentido, lo del otro partido nos tiene que dar igual. Si Georgia derrota a Bosnia y estamos dentro, bienvenido sea, pero nuestra mentalidad es que tenemos una final ante Grecia”, explicó Brizuela Por su parte, el capitán del equipo, Willy Hernangómez, apeló a la entrega del grupo para lograr el pase a octavos: “Dependemos de nosotros, queda un partido y hay que darlo todo”. Ambos buscarán un favor de su nuevo compañero en el Barça, un Shengelia que puede echar un cable con Georgia.