España se libra de Giannis Antetokoumpo

La selección española, que debe enfrentarse a Grecia en la Ventana FIBA de selecciones el próximo 31 de gosto, en el duelo programado en Atenas, puede respirar un poco más tranquila porque no tendrá enfrente al lider y nueva estrella de los Miami Heat, Giannis Antetokoumpo.

El pívot griego tenía la intención de participar con Grecia en esta segunda Fase de Clasificación para el Mundial de Qatar 2027, pero se ha encontrado con la oposición de su nuevo equipo, los Miami Heat, que le han prohibido participar en estos dos encuentros en previsión de que pudiera sufrir alguna lesión.

El seleccionador griego, Vassilis Spanoulis, dio a conocer la lista de los 17 jugadores que afrontarán estos dos encuentros de clasificación y en un principio estaba prevista la presencia de Antetokoumpo, aunque en el último momento, no pudo añadirlo a la lista por la presión de los Miami Heat que no lo querían ver en acción.

Spanoulis tampoco podrá contar con los griegos más prometedores que están en la NCAA como Alexandros Samodurov, Neoklis Avdalas y Vangelis Zougris que se les negó la autorización de sus respectivas universidades debido a las estrictas políticas de residencia académica y que no les permite disputar estos encuentros.

Un equipo muy potente

A pesar de esas importantes ausencias, Grecia cuenta con una formidable combinación de liderazgo veterano y talento emergente nacional. Los veteranos internacionales Kostas Papanikolaou y Nick Calathes liderarán la campaña.

La estrella griega no podrá estar con sus compañeros en el doble duelo ante Ucrania y España, del próximo 31 de agosto / FIBA

Les acompaña un núcleo de élite formado por jugadores de la Euroliga, entre los que se incluyen sus compañeros del Olympiacos Giannoulis Larentzakis, Tyler Dorsey y Omiros Netzipoglou, junto con las estrellas del Panathinaikos Aktor Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitris Moraitis y Nikos Rogkavopoulos.

Los preparativos incluyen dos partidos amistosos de preparación en Atenas: un encuentro contra Polonia el 22 de agosto, seguido de un partido contra Chipre el 24 de agosto. Estos partidos de exhibición servirán como una preparación fundamental antes de que el equipo viaje a Riga para disputar un partido oficial contra Ucrania el 28 de agosto para luego recibir a España, que a pesar de la ausencia de Antekokoumpo, le espera un durísimo rival en Atenas el 31 de agosto.