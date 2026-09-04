España levanta el telón mundialista ante Alemania

Las grandes selecciones siempre vuelven. Puede costar más o menos, pero acaban haciéndolo. Ocho años después de la última ocasión, en la cual España terminó tercera del mundo en Tenerife, 'La Familia' femenina regresa a un Mundial como una de las candidatas a ampliar su palmarés. Pero el camino será difícil. Y desde buen principio. El debut será ante la anfitriona, una Alemania que, pese a contar con alguna ausencia muy importante, es un combinado muy talentoso.

La selección española debuta esta tarde en el Mundial con un primer encuentro de altura. Será un partido con muchos alicientes: el debut y sus nervios, el rival, la presión de la anfitriona, jugar con todo en contra. Son muchos los detalles que deben tener en cuenta Miguel Méndez y su staff, pero cuentan con un arma que puede hacer frente con todo: el equipo.

Talento y juventud

Es un grupo de jugadores que representa muy bien el concepto 'Familia', puesto que es un grupo muy unido, de mucha calidad humana y deportiva. Es una selección joven, renovada, con mucha carrera por delante y con el palmarés por estrenar con la absoluta. Mucho hambre e ilusión en el que la capitana Alba Torrens pone la experiencia como única 'superviviente' del Mundial de 2018.

Alba Torrens con Mariona Ortiz / FIBA

Torrens, junto a Mariona Ortiz, es la jugadora más veterana de esta lista en la que hay calidad a raudales. Iyana Martín y Maite Cazorla aportarán todo su talento desde la dirección de juego, mientras que Elena Buenavida, Helena Pueyo y María Conde serán las principales armas en el juego exterior. Por dentro, Méndez tendrá dolores de cabeza para escoger la mejor rotación al contar con cuatro taletazos como Raquel Carrera, Awa Fam, Megan Gustafson y Paula Ginzo.

Alemania, sin Satou Sabally

El combinado germánico afronta el Mundial con la presión de ser el anfitrión. El combinado dirigido por Olaf Lange cuenta con jugadores muy talentosas, con experiencia en WNBA y Euroliga, pero con una ausencia muy importante. Las hermanas Sabally no estarán al completo. Satou Sabally, jugadora de las New York Liberty, no puede disputar el Mundial debido a los problemas derivados de una conmoción cerebral sufrida en junio.

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En cambio, su hermana Nyara sí es de la partida y liderará a Alemania en el juego interior junto a la extaronja Marie Guelich. En el juego exterior, Leo Fiebich, Frieda Buhner y Alexis Peterson son las principales armas del combinado alemán.