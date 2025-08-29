A España solo le vale la victoria ante Bosnia

El duelo ante Bosnia de este sábado (20.30 h.) se ha convertido en crucial en las aspiraciones de la selección española de acceder a la fase final del Eurobasket después de caer contra todo pronóstico ante Georgia en la jornada inaugural del torneo (83-69).

Una dolorosa derrota que lleva ahora a España a jugar al límite ya que una nueva derrota ante el cuadro bosnio sería prácticamente sellar el adiós a cualquier opción de pasar al cuadro de los mejores 16 equipos en Riga.

Aunque hay que aparcar esta posibilidad y centrarse en lograr este importante triunfo que necesita la escuadra de Sergio Scariolo para recuperar la autoestima y la confianza para seguir adelante con la cabeza alta a pesar del mal inicio, del que fueron conscientes jugadores y cuerpo técnico.

Scariolo confía en la aportación y el liderazgo de los veteranos para sacar adelante el encuentro ante Bosnia / FEB

Bosnia, primer lider del Grupo C

Enfrente tendrán a una Bosnia que sí arrancó con victoria ante la ‘cenicienta’ del grupo, la selección anfitriona de Chipre, a la que superaron por un claro 91-64, con un +27 que puede ser importante, y que les dio, de momento, el liderato del grupo.

Una España que tiene que dar una imagen completamente diferente a la vivida ante Georgia, con mucho más ritmo ofensivo, mejorar en el rebote defensivo y ofensivo y especialmente, mejorar los porcentajes de tiro en el triple, un arma importante del cuadro español, pero que falló estrepitosamente en el primer encuentro.

Los bases De Larrea y Saint-Supéry deben dejar atrás los nervios del estreno y mostrar su mejor versión ante Bosnia / FEB

Scariolo, que se responsabilizó del mal partido de los suyos en el arranque del Eurobasket, espera una versión bien diferente, especialmente de los debutantes, poco acostumbrados a la presión que supone jugar un torneo grande como el Eurobasket.

Los nervios del debut, fuera

Si los cinco ‘novatos’ responden en el segundo partido después de dejar ir la adrenalina del debut en el primer encuentro, junto a los que deben liderar al equipo como Santi Aldama, los hermanos Hernangómez, Brizuela o incluso Parra, España tiene que llevarse la victoria porque es superior a una Bosnia que cuenta como referencia al pívot NBA, Jusuf Nurkic, que lideró a los suyos con 18 puntos.

El técnico italiano quiere que Aldama coja más responsabilidad para liderar al equipo en este Eurobasket / FEB

A la hora de buscar referencias en anteriores enfrentamientos, ambas selecciones tan solo se han medido en una ocasión, y de eso ya hace nada menos que 32 años, concretamente en el Eurobasket de 1993, en el que España se impuso por 96-89.

Un duelo que los actuales jugadores españoles solo podrán encontrar en la historia del torneo porque ninguno de ellos había todavía nacido. Así de joven es el equipo de Scariolo, todo un lujo pero al mismo tiempo una dificultad ante equipos con mucha más experiencia, consciente que debe caer este sábado la primera victoria para empezar a mirar con optimismo el torneo de selecciones.