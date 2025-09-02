A España le faltó tablas para derrotar a Italia

España estuvo cerca de superar a Italia con un gran Aldama (19 y 10), especialmente con un ilusionante 0-13 inicial, pero el cuadro azzurro, supo contener el ataque español, y que con malos porcentajes en el triple y el tiro libre, se vio impotente para llevarse el encuentro (67-63). Ahora tendrá que esperar al partido final ante Grecia para saber si accede a octavos de final.

ITA-ESP Eurobasket ITA 67 63 ESP Alineaciones Italia, 67 (10+20+19+18): Pajola (2), Melli (0), Spagnolo (3), Fontecchio (8), Diouf (14)- cinco inicial-, Gallinari (2), Thompson (7), Ricci (11), Procida (3), Niang (10), Spissu (7) España, 63 (18+18+11+16): De Larrea (15), Yusta (2), Parra (1), Aldama (19), Willy Hernangómez (1)- cinco inicial-, Puerto (9), Pradilla (2), Saint-Supery (7), López-Arostegui (0), Brizuela (7), Juancho Hernangómez (0).

España arrancó muy centrada con un triple inicial de De Larrea, y con una buena puesta en escena en defensa ante una Italia muy indecisa en sus primeros ataques fruto del buen trabajo del equipo de Scariolo (0-5).

Fontecchio, el jugador más peligroso de Italia, no encontraba sus tiros, con el cuadro transalpino muy atascada, en un fenomenal inicio español. Spagnolo dejaba el equipo y entraba Darius Thompson para poner orden en la Azzurra. Un nuevo triple de De Larrea situaba un sorprendente ante el colapso italiano y con un Pozzecco con cara de pocos amigos (0-8).

Brizuela también aparecía en pista, con buen trabajo de Yusta en los primeros cinco minutos con un Italia inédita en ataque (0 de 10). España se iba con un increíble 0-10 tras la primera canasta de la ‘Mamba Vasca’ en el inicio soñado para ‘La Familia’.

De Larrea tuvo un inicio espectacular que impulsó a España en el primer cuarto / FIBA

Delante, pero con poca renta

Un triplazo de Aldama situaba el 0-13, una autentica sorpresa con una Italia incapaz de romper la defensa española. Por fin, Niang rompía la sequía tras siete minutos con un robo y un rebote ofensivo (4-13). Italia reaccionaba con seis puntos consecutivos, aunque España cerraba el cuarto por delante tras triple de Brizuela aunque con la sensación de haber dejado la opción de una buena renta (10-18).

Italia volvía en estampida y en apenas unos segundos, con Niang de espoleta, lograba cuatro puntos que obligaba a Scariolo a parar el partido de inmediato (15-18). El duelo se desbocó desde el triple con dos consecutivos de Puerto, que permitía mantener la corta diferencia para España (18-24).Fontecchio aparecía con su primer triple y el duelo se igualaba como el marcador (23-24).

La entrada de Brizuela fue, como siempre, una espoleta para el ataque español / FIBA

España abusaba del triple (6 de 17), sin anotar los últimos cuatro, mientras Italia, con balones dentro, igualaba el partido (25-25). De Larrea seguía creyendo en el triple y anotaba su tercero, aunque España necesitaba buscar más recursos ofensivos como balones a Aldama que volvía a dar cierto aire al equipo español (25-31).

Fontecchio cometía la segunda falta, junto a Darius Thompson, en el banquillo, con tres. Dos jugadores importantes que empezaban a cargarse con mucho tiempo por delante, aunque Italia no iba a dejar ir a España (30-34). Al descanso, los de Scariolo por delante en una buena primera mitad (30-36) aunque los italianos se llevaban el cuarto y todo quedaba abierto para la segunda mitad.

Willy no estuvo acertado en ataque, aunque trató de ayudar en otras tareas / FIBA

Buen inicio de España

En la reanudación, De Larrea volvía con un triple inverosímil y un tiro libre añadido para Aldama después de una técnica a Pozzecco, por protestar (32-40). Fontecchio cometía pronto su tercera falta, un problema para los italianos, que defendían con falta contínuamente y entraban en 'bonus' en apenas dos minutos.

España debía aprovechar a una Italia un tanto acelerada, cometiendo faltas, y lo debía aprovechar los de Scariolo. Aunque los errores en el tiro libre volvían a aparecer (37-44). Una doble técnica, a Melli, le enviaba al banquillo con cuatro faltas, con España manteniendo el control con una buena defensa, sin regalar un tiro (41-45).

Niang fue un tormento para España en el tercer cuarto / FIBA

Diouf cogió el protagonismo ofensivo de Francia en balones interiores y sin acierto en el tiro exterior, Italia empezaba a sentirse cómoda (44-45). Procida, en su primera acción, empataba el duelo con un triple (47-47) y Niang, con doble rebote ofensivo, le daba a su equipo su primera ventaja (47-49).

Italia, gracias a su pareja Niang-Diouf, le daba la vuelta y ya se iba de cinco, su máxima renta (55-50). Con Niang fuera de combate tras una torcedura de tobillo, España sudaba sudor y lágrimas para anotar, con muchos errores en el triple, aunque Aldama sacaba la cuarta de Thompson y anotaba un dos más uno (57-55 m.35) en lo que iba a ser un final tenso. Era el momento de los veteranos.

Italia parecía tener controlado el duelo, aunque apareció el lider del España, Santi Aldama, que con un triple, igualaba el duelo a 62. De Larrea anotaba un tiro libre para poner delante a España (62-63). Spisu forzaba dos tiros que anotaba, y adelantaba a Italia (64-63) a 30 segundos del final. Willy se jugó el tiro y en la siguiente acción, intencionada de Parra que decidía la victoria para Italia (67-63).