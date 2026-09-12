España le aguantó tres cuartos a Estados Unidos y el bronce es ahora el objetivo

España dio la cara ante Estados Unidos durante tres cuartos, aunque en el último, donde se decidía la semifinal del Mundial, las norteamericanas no dieron opción para imponerse por 66-76 y enviar al equipo de Miguel Méndez al partido por la medalla de bronce, ante Alemania (16.30 horas). Otra oportunidad perdida para España que estuvo más cerca que nunca, pero no pudo ser. Maria Conde e Iyana Martin, con 17 puntos, fueron las mejores del equipo español.

ESP-USA Mundial Femenino ESP 66 76 USA Alineaciones España, 66 (18+18+22+8): Cazorla (2), Conde (17), Martin (17), Fam (9), Carrera (6) -cinco inicial-, Buenavida (5), Ortiz (0), Torrens (0), Pueyo (0), Gustafson (6), Florez (4X), Ginzo (0). Estados Unidos, 76 (21+18+19+18): Cooper(13), Gray (5), Steward (16), Collier (7), Young (13) - cinco inicial-, Howard (5), Buecker (6), Clark (1), Boston (6), Reese (5).

España arrancó muy concentrada, con buenas acciones ofensivas, que le dieron un esperanzador 11-4 de inicio, con cinco de seis aciertos en los primeros tiros ante unas norteamericanas que entraron con dudas ofensivas ante la buena defensa del equipo de Miguel Méndez.

El cuadro español mostraba desde el inicio que no iban a arrugarse ante el cuadro estadounidense que no estaba nada cómodo en sus acciones ofensivas. Buen trabajo atrás, y era necesario también anotar porque las jugadoras norteramericanas iban a anotar antes que tarde (13-9).

María Conde lideraba el ataque con triple incluido y España mantenía el control, en un buen cuarto de las españolas. Aunque necesitaban mantener ese nivel ante un equipo tan físico. Caitlin Clark, la estrella estadounidense, hacía su primera aparición en el duelo y ya empujaba a las suyas (16-13)

Estados Unidos, por delante

Estados Unidos lograba su primera ventaja fruto de la defensa, forzando tiros libres y conseguía neutralizar ese buen inicio de las españolas con un parcial contundente de 11-0 (16-20). A pesar del buen primer cuarto de España, Estados Unidos cerraba el primer parcial por delante (18-21). La entrada de Clark dió la chispa a su equipo para liderar en esos primeros 10 minutos.

Un triplazo de Iyana Martin (7) animaba a España desde el triple, que ya iba claramente a remolque a pesar de luchar a muerte en cada acción (25-29). Las de Miguel Méndez no le perdían la cara al duelo, robando balones y anotando en transición (27-31). La dureza de la defensa norteamericana no la traducían en faltas los colegiados y Méndez recibía la técnica por protestar (28-34).

A pesar que la diferencia de tiros libres era un escándalo (4 por 27 de las norteamericanas), España legaba al descanso completamente metida en el duelo (36-39), sin duda la mejor noticia, con igualdad en el rebote (19 a 19) y la sensación de que si el equipo mantenía ese ritmo y defensa, lasopciones de victoria seguían abiertas.

Buena reacción tras el descanso

En la reanudación, intercambio de triples y España lograba igualar el duelo (42-42). Las de Méndez movían bien el balón y entraban con lucidez en el tercer cuarto. Ante cierta empanada norteamericana, volvía Caitilin Clark y las de Kara Lawson volvían a abrir hueco con Copper y Méndez paró el duelo (45-51). Awa Fam fallaba canastas fáciles bajo el aro, que hacían daño a España y los triples no entraban.

Iyana Martín tiró del ataque de España, especialmente en la segunda mitad / FIBA

Aunque el equipo no bajaba los brazos y desde la defensa en zona, y forzando acciones ofensivas del rival, seguían muy metidas en el duelo empatando a 1:22 de final del cuarto con Iyana Martín como gran protagonista (58-58). Al final del tercer cuarto, España llegaba con confianza y con la opción clara de soprender a las todopoderosas norteamericanas.

Con los puntos de Copper (13) y acciones rápidas en transición de Estados Unidos, las campeonas lograban abrir una pequeña renta pero todo seguía abierto a 5:58 del final (60-70). España empezaba a acusar el cansacio, y Estados Unidos lo aprovechó para marcar el terreno, y no dejar que se acercaran las de Méndez, cada vez con menos tiempo (64-74).

No hubo reacción, y España, que plantó cara tres cuartos pero que se quedó sin recursos en el último (8-18) y se jugará este domingo, la medallade bronce ante Alemania, un premio también al buen Mundial del equipo de Miguel Méndez.