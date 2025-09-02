España - Italia: Horario y dónde ver hoy el partido del Eurobasket 2025

España e Italia se enfrentan hoy martes 2 de septiembre en el cuarto partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Italia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo vienen de una derrota frente a Georgia (83-69), una victoria contra Bosnia (88-67) y una victoria contra Chipre (91-47), por lo que se ubica en el segundo lugar del Grupo C con 5 puntos y +51 en el diferencial de anotaciones.

Del mismo modo, los italianos se presentan a la instancia después de perder ante Grecia (75-66), derrotar a Georgia (78-62) y derrotar a Bosnia (96-79), por lo que están en el tercer puesto de la tabla con 5 puntos y +24 en el diferencial de puntos.

Además, Italia se presenta con la ventaja en lo que a sus enfrentamientos recientes se refiere, ya que se impuso en sus dos últimas citas. Sin embargo, el historial global es bastante más reñido, con ocho conquistas para los azzurros y seis para los ibéricos; misma cercanía que reflejan sus desempeños en la propia fase de grupos del Eurobasket.

HORARIO DEL ESPAÑA - ITALIA DEL EUROBASKET

El partido entre España e Italia, correspondiente al cuarto partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa hoy martes 2 de septiembre a las 20:30 (CET).

DÓNDE VER EL ESPAÑA - ITALIA DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre España e Italia se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.