España inicia su clasificación arrollando a Nueva Zelanda

España no ha tenido problemas para empezar con el mejor pie posible el PreMundial en Puerto Rico. Salvo los primeros cinco minutos de partido, en los que ha carecido de ritmo y sobre todo acierto, una vez ha empezado a recuperar balones y a afinar la puntería en sus lanzamientos, la bisoña selección de Nueva Zelanda no ha sido rival. El 2-6 con el que han empezado el choque, gracias a dos triples, ha sido su único momento en positivo.

La entrada a cancha de Iyana y María Conde ha sido especialmente relevante para cambiar el ritmo a favor. Precisamente triple de la base, al que en apenas segundos Cazorla ha añadido otro, ha dado ya a España una ventaja (15-9, minuto 9) que ya no ha hecho más que incrementar en lo que restaba de primer tiempo. El +25 con que se ha llegado al descanso tras dos tiros libres de Awa Fam (47-22) ha sido la mayor diferencia a favor hasta aquel momento.

Con el marcador claramente a favor y la evidencia de que las neozelandesas no tienen recursos suficientes para tutear a la Selección, Miguel Méndez ha manejado el reparto de minutos de las jugadoras de modo que todas han aportado y, lo más importante, el ritmo y la tensión se han mantenido en el segundo tiempo. Lo ha empezado España dominando el juego interior, con Gustafson especialmente inspirada (58-24, minuto 23) y lo ha seguido dinamitando el marcador con un enorme acierto en los triples. Tres casi consecutivos de Iyana y dos de Araújo han disparado aún más la diferencia (67-29, minuto 25).

El ataque español ha sido demoledor gracias a los numerosísimos balones recuperados en defensa, los tapones y los contraataques que ha propiciado tamaña solidez defensiva. En definitiva, la superioridad de la Selección ha sido incontestable. Ha llegado a alcanzar un máximo de +50 (86-36, minuto 35) aunque en los últimos minutos el juego en general ha perdido fluidez debido a que las neozelandesas lo han ido parando en exceso con demasiadas faltas.