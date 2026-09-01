España, indignada por la actuación arbitral sufrida en Grecia: "El arbitraje ha sido malo con alevosía"

España cierra el arranque de la segunda fase de clasificación para el próximo Mundial con un sabor amargo, y con una situación, en la tabla clasificatoria, que se ha complicado bastante tras las derrotas ante Portugal (89-95) y Grecia (108-106).

'La Familia' perdió el liderato del grupo I en detrimento de una Ucrania que ahora está en cabeza con seis triunfos y tan solo dos tropiezos. Con 5-3 se encuentran España y Georgia, que a día de hoy, serían las tres selecciones que lograrían el billete para el próximo Campeonato del Mundo. Ahora bien, el colchón logrado en la primera fase ha desaparecido, ya que Portugal (4º), Grecia (5º) y Montenegro (6º) tan solo están a un triunfo de los españoles (4-4). En las próximas ventanas de noviembre, el combinado de Chus Mateo visitará Montenegro y recibirá a Grecia en una lista que presentará bastantes rostros diferentes a los de estos días, y con dos compromisos en los que, ahora sí, solo vale ganar o ganar.

España cayó en su visita al OAKA / FIBA

España empieza a pasar página de la decepción del tropiezo en el OAKA, pero la indignación por una actuación arbitral más que polémica sigue escociendo en el seno del equipo. La eliminación de Aday Mara, una acción con una más que posible antideportiva de Tyler Dorsey sobre Joel Parra, o un contacto de Nick Calathes en un triple de Mario Saint-Supéry para poder ganar el partido fueron algunas acciones en las que las decisiones de Wojciech Liszka, Martin Vulic y Michal Proc pudieron ser decisivas.

Las palabras de Joel Parra tras la derrota en el OAKA

El alero azulgrana se mostró muy caliente tras el choque. "En el último minuto, las decisiones que pueden ser dudosas los colegiados tienen la obligación de ir al menos a mirarlas de nuevo y luego ver si pudiera ser o no antideportiva", pronunció. Además, en sus redes sociales compartió una historia en la que Dorsey salía agarrándole, en una acción que pudo haber sido señalada perfectamente como antideportiva. El azulgrana mencionó a la cuenta oficial de FIBA y del Mundial.

Joel Parra, ante Grecia / FIBA

Duro ataque de Brizuela

Tampoco se mordió la lengua el otro azulgrana de 'La Familia', un Darío Brizuela muy crítico con el trío de árbitros que impartieron justicia en el pabellón ateniense. "Sabíamos dónde estábamos y el arbitraje ha sido malo con alevosía y esto es la FIBA, lo tienen que mirar. El trío arbitral que venga tiene que tener la profesionalidad de poder arbitrar en el OAKA. Luego les preguntabas por las acciones y no sabían ni qué responderte", en unas declaraciones que recoge 'Marca'.

Además, la 'Mamba Vasca' también hizo referencia a la antideportiva señalada a Mara con el que se le eliminó del partido, y a la no pitada a su compañero azulgrana. "Se ve claramente en el videomarcador que Aday no le toca la cara, sino el hombro. Pero se revisa y se pita antideportiva, luego en otra más clara como antideportiva, no se revisa porque si la van a revisar la tienen que pitar antideportiva. Jode, pero es el contexto en el que se juega y ni es culpa nuestra ni es culpa de Grecia y quien lo tiene que mirar es la FIBA", expicó un Brizuela que también desveló que no les dejaron firmar el acta.

También en declaraciones recogidas por 'Marca', Mara tiró de ironía para resumir la actuación arbitral en los últimos minutos. "En los últimos minutos, los árbitros han hecho un gran trabajo, sobre todo porque sus ataques eran todo tiros libres, lo que no es mal plan de partido porque no se pueden defender unos tiros libres y así es complicado parar al equipo rival. También hubo varias eliminaciones que creo que habría que mirar un poco cómo han sido. Y la última jugada me ha parecido bien pitada porque en ningún sitio de las reglas FIBA pone que a falta de esos minutos y con ese tipo de faltas hay que ir a revisarlas y lo han hecho fenomenal", compartío con una risa irónica.

Aday Mara, ante Grecia / EFE

Pasan los años, y los arbitrajes en Grecia siguen siendo excesivamente caseros. Además, en el conflicto entre FIBA y Euroliga, se junta que los árbitros de la mejor competición continental de clubes no pueden arbitrar en los partidos de ventanas internacionales, de manera que los colegiados no son, ni de lejos, los mejores del continente. Anoche quedó reflejado, tanto en decisiones controvertidas como directamente en un desconocimiento flagrante de la normativa.