España hizo los deberes a la espera de Aldama, Hugo González y... ¿Ricky Rubio?

La selección española de baloncesto lidera el Grupo A de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027 y es la única que depende de sí misma para acceder a la segunda y definitiva ronda con 'pleno' de victorias. Para ello necesitará ganar en la última jornada a domicilio ante la Georgia del azulgrana Tornike Shengelia, ya que el duelo previo contra Dinamarca no contaría al no tener opciones ya los escandinavos.

Añorado por muchos en el Real Madrid después de ser vilipendiado por el grave 'delito' de sustituir a Pablo Laso, Chus Mateo sigue impregnando al equipo de una filosofía personal en la que juegan un papel fundamental la intensidad defensiva, tanto individual como colectiva, y en el pase extra en ataque. Y claro, en ocasiones tanta exigencia pasa factura, pero la línea es excelente.

Pensando en el otro grupo (B) de cara a la segunda fase, Grecia ha perdido un partido, Portugal y Montenegro dos y los rumanos sueñan tras ganar a los lusos en la última jornada con el exmadridista Emanuel Cate (UCAM Murcia) como uno de sus referentes. Si los balcánicos acaban eliminados, los helenos también podrían arrastrar cuatro victorias, al igual que España.

Chus Mateo es muy feliz al frente de la selección española / EFE

Sin los jugadores de la NBA ni los de Euroliga (a diferencia de otros países como la citada Georgia con Shengelia o la República Checa con Satoransky), Chus Mateo va construyendo un edificio que tendrá muchas patas nuevas de cara a esa hipotética cita mundialista, como el madridista Usman Garuba, los azulgranas Darío Brizuela, Joel Parra y quizá Willy Hernangómez o los 'taronges' Óscar de Larrea, Josep Puerto y Jaime Pradilla.

Entre los que se mantienen firmes en cada 'ventana' y los que han regresado a la selección para la última, han destacado por encima del resto Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), los 'chispazos' de Álvaro Cárdenas (cedido por el Valencia Basket en el Peristeri griego) y un Pierre Oriola que vive una nueva juventud y empieza a ganarse el puesto cuando lleguen los 'primeros espadas'.

El gran nombre propio es Santi Aldama. Consagrado como un jugador importante en la NBA, el grancanario está promediando 14,0 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias con un 35% de acierto en triples con unos Memphis Grizzlies que tienen casi imposible incluso el play-in con 23 victorias y 36 derrotas (el corte del Oeste está en el 29-33 de los Trail Blazers de Portland).

Santi Aldama, Hugo González y Ricky Rubio, tres 'fichajes' de lujo / EFE

El jugador de moda del baloncesto español es ahora Hugo González. El canterano madridista sigue creciendo en los míticos Celtics de Boston, donde se ha rebelado contra el teórico 'perfil Isma Santos' (para los veteranos) para convertirse en un jugador mucho más polivalente y útil también en ataque. Con 4,1 puntos, 3,5 rebotes y un 32% en triples con tan solo 20 años, el futuro es suyo en la NBA y... con España.

Para acabar y sin olvidar que Great Osobor sigue recuperándose de una gravísima lesión, Ricky Rubio vuelve a aparecer como una opción muy a tener en cuenta para un Chus Mateo que tiene al casi recuperado Alberto Díaz, a los citados De Larrea y Cárdenas con otro joven como Mario Saint-Supéry como opciones. El exazulgrana está rayando a gran nivel en la Penya y nunca le cerró las puertas a la selección. Tiempo al tiempo.