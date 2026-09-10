España hace historia y se cita con Estados Unidos en la semifinal del Mundial

España estará en las semifinales del Mundial ocho años después de la última vez. El combinado que dirige Miguel Méndez se impuso a una débil Australia que apenas pudo presentar batalla y que acusó algunas bajas importantes. La selección española gestó su éxito desde la defensa y se apoyó en un ataque coral que lideró Megan Gustafson con 16 dianas e Iyana Martín con 13 y una Alicia Flórez elegida MVP del encuentro (10 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración). Con un claro 66-89, la selección española selló su billete a las cuartas semis de su historia donde se medirá a la favorita, la Estados Unidos de Caitlin Clark (sábado, 20.00 horas).

Australia - España (Semifinales Mundial Baloncesto femenino) Mundial de Baloncesto femenino AUS 66 89 ESP Alineaciones Australia (17+20+14+15): Reid (11), Talbot (11), Wilson (13), Fowler (-), Aokuso (2) -quinteto inicial-Bibby (13), Borlase (8), Bourne (2), Sowah (6), Melbourne (-) Magbegor (x) y Smith (-). España (31+27+12+19): Cazorla (8), Martín (14), Conde (10), Fam (9), Gustafson (16) -quinteto inicial-, Buenavida (-), Ortiz (2), Pueyo (2), Ginzo (-), Torrens (6), Carrera (9) y Flórez (10).

Advertía Miguel Méndez en la previa del potencial de una Australia muy física, con muchas jugadoras WNBA que iban a suponer un importante reto para el combinado español. Aunque las oceánicas, que llegaban además tras un agónico final contra Italia para sacar billete a estos cuartos (82-80) se quedaron lejos del nivel esperado. Presentaron credenciales con Reid acertada desde el triple (3 de 3), aunque fue esa prácticamente toda la anotación australiana en los primeros minutos. Todos ellos fueron contestados por la selección española liderada por Iyana Martín, que lanzó la ofensiva.

España había hecho los deberes y concentrada, no bajó el nivel en ningún momento, complicando el balance anotador de una Australia a la que le costaba salir al ataque. Sin cometer errores, cazando rebotes, las de Méndez sumaban en prácticamente cada acción ofensiva para cerrar el primer cuarto con un contudente 17-31 apoyado en los nueve tantos de Iyana y los seis de Alicia Flórez.

Tras el primer paso por el banco las 'aussies' salieron revitalizadas y recortaron distancias en los primeros minutos. Pero esa pequeña revolución no duró demasiado y España volvió a imponer su ritmo, con buenas defensas y acierto de cara a canasta. Las estadísticas de las españolas no dejaban lugar a dudas, 14/26 (54%) en tiros de 2, 8/13 (62%) en tiros de 3 y 6/6 (100%) desde el tiro libre para llegar al descanso con un claro 37-58 en el casillero.

Tocada y casi hundida

El paso por vestuarios no supuso ningún cambio sobre el parquet. Mientras las australianas seguían sin dar noticias, España sufría una pequeña sequía anotadora que solventaba con una sólida defensa. Las de Sandy Brondello aprovechaban la ocasión para recortar distancias y ganar su primer cuarto, con solo dos puntos de diferencia (14-12).

Mariona Ortiz, en una acción del partido / CLEMENS BILAN / EFE

Los nervios aparecieron en el último cuarto, con unos minutos iniciales erráticos, alguna pérdida y pequeños fallos fruto del cansancio. Las australianas aprovecharon el pequeño bajón español para recortar distancias y llegar con alguna opción al tramo final. Una reacción insuficiente para el combinado de Méndez que respondió a los intentos, tirando de las últimas fuerzas disponible.

Era el momento de echar el resto y, como en partidos anteriores, resurgió Iyana para imponer el ritmo y guiar a España a las semifinales.