España - Grecia: Horario y dónde ver hoy por TV y en directo el Eurobasket 2025

España y Grecia se enfrentan hoy jueves 4 de septiembre en el quinto partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Grecia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo vienen de una derrota frente a Georgia (83-69), una victoria contra Bosnia (88-67), una victoria contra Chipre (91-47) y una derrota frente a Italia (67-63), por lo que se ubica en el tercer lugar del Grupo C con 6 puntos y +47 en el diferencial de anotaciones.

Del mismo modo, los griegos se presentan a la instancia después de derrotar a Italia (75-66), derrotar a Chipre (96-69), derrotar a Georgia (94-53) y caer ante Bosnia (80-77), por lo que están en el primer puesto de la tabla con 7 puntos y +74 en el diferencial de puntos.

Además, España se presenta con la ventaja en lo que a sus enfrentamientos se refiere, ya que cuenta con un historial favorable de nueve victorias (incluyendo sus dos citas más recientes) y cinco derrotas. Grecia no vence a los ibéricos desde 2022 en un amistoso internacional, pero su desempeño en el presente torneo permite entrever que será un duelo sumamente reñido.

HORARIO DEL ESPAÑA - GRECIA DEL EUROBASKET

El partido entre España y Grecia, correspondiente al quinto partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa hoy jueves 4 de septiembre a las 20:30 (CET).

DÓNDE VER EL ESPAÑA - GRECIA DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre España y Grecia se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.