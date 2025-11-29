Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

BALONCESTO

España - Georgia: Horario y dónde ver el partido clasificatorio para el Mundial de la FIBA 2027

A qué hora y dónde ver el España - Georgia de los clasificatorios para el Mundial de la FIBA 2027

España debutó con una victoria sobre Dinamarca (74-64)

España debutó con una victoria sobre Dinamarca (74-64) / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

España y Georgia se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027. Te contamos a qué hora es el España - Georgia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Chus Mateo llegará a la disputa tras debutar con una victoria frente a Dinamarca (74-64), posicionándose en el segundo lugar del Grupo A con 2 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

Chus Mateo, prudente pero optimista con el futuro de Ricky Rubio en la selección española

Chus Mateo, prudente pero optimista con el futuro de Ricky Rubio en la selección española

Por su parte, los comandados por Ilias Zouros registraron en su primer partido una derrota contra Ucrania (92-79), de manera que cayeron hasta la última posición de la tabla con 1 punto y -13 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ESPAÑA - GEORGIA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

El partido entre España y Georgia, correspondiente al partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027, se disputa este domingo 30 de noviembre a las 19:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - GEORGIA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

En España, el partido de la Copa Mundial de la FIBA 2027 entre España y Georgia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Copa Mundial de la FIBA 2027 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS