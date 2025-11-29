España - Georgia: Horario y dónde ver el partido clasificatorio para el Mundial de la FIBA 2027

España y Georgia se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027. Te contamos a qué hora es el España - Georgia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Chus Mateo llegará a la disputa tras debutar con una victoria frente a Dinamarca (74-64), posicionándose en el segundo lugar del Grupo A con 2 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Ilias Zouros registraron en su primer partido una derrota contra Ucrania (92-79), de manera que cayeron hasta la última posición de la tabla con 1 punto y -13 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ESPAÑA - GEORGIA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

El partido entre España y Georgia, correspondiente al partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027, se disputa este domingo 30 de noviembre a las 19:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - GEORGIA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

En España, el partido de la Copa Mundial de la FIBA 2027 entre España y Georgia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Copa Mundial de la FIBA 2027 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.