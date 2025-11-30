En directo
Baloncesto
España - Georgia de clasificación para el Mundial de baloncesto 2027, en directo
Sigue en directo el partido entre España y Georgia correspondiente a la fase de clasificación del Mundial 2027
Arnau Montserrat
El Pabellón Santiago Martín de Tenerife acoge el partido España-Georgia clasificatorio para el Mundial FIBA. Sigue el encuentro en directo en Sport.es.
13-20 / 1º CUARTO
Dos tiros libres anotados por Almansa. 1:49 para el final.
11-18 / 1º CUARTO
Ojo porque Osobor se ha hecho daño en las rodilla... ¡AY QUÉ IMAGEN! Lo han levantado y se ha caído al suelo, no puede apoyar la rodilla. Qué imagen más fea. Esperemos que sea un susto, pero mala pinta.
11-18 / 1º CUARTO
Triiiiiiple de España. 2 minutos y 42 segundos para el final del primer cuarto.
8-18 / 1º CUARTO
Otra pérdida en ataque de España... Menos mal que Shengelia no acertó en el triple...
8-18 / 1º CUARTO
Triple de Sanadze, 7 puntos seguidos del base georgiano. +10. Tiempo muerto en pista a 4 minutos del final del primer cuarto.
8-15 / 1º CUARTO
Pues balón perdido, 4 puntos seguidos de Georgia que se vuelve a escapar. Restan 4 minutos y 20 segundos para el final del primer cuarto
8-11 / 1º CUARTO
Triiiiiiiple de Fran Guerra. Recorta distancias el conjunto de Chus Mateo con dos triples seguidos.
5-11 / 1º CUARTO
Trrrrrrriple de Álex Reyes. El primero de España que falla después en defensa en la pintura.
2-7 / 1º CUARTO
Segunda personal de Miquel Salvo en apenas 3 minutos de partido. Ha entrado mejor al partido Georgia.
2-5 / 1º CUARTO
Cómo ha empezado el partido Shengelia. Menudo gorro a la penetración de Yusta.
