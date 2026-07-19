Cuando España ya ganó su segundo Mundial también contra Argentina

Quedan pocas horas (21h CEST) para que España y Argentina se midan en la gran final del Mundial de fútbol. El partido más esperado y el evento deportivo que detiene el planeta, y en el que la mejor selección europea tratará de arrebatarle la corona a la vigente campeona. El deseo de la segunda estrella, contra el de bordar la cuarta sobre el escudo de la AFA. España buscará su segundo Mundial ante la albiceleste, algo que ya logró la selección de baloncesto hace casi siete años. Toca coger la máquina del tiempo para viajar a China y rememorar una de las conquistas más inesperadas en toda la historia del deporte.

Con Sergio Scariolo a la cabeza, el seleccionador español convocó a 12 jugadores para tratar de repetir la alegría cosechada en 2006 en Saitama, con aquella generación irrepetible. Algunos repitieron, como Marc Gasol o Rudy Fernández. Ricky Rubio, Sergio Llull, Pau Ribas o los hermanos Hernangómez eran alguno de los efectivos más destacados de aquella convocatoria. Quino Colom, Víctor Claver, Pierre Oriola, Xavi Rabaseda y Javier Beirán completaron la lista que haría historia en China.

Los 12 integrantes de 'La Familia' que ganaron el Mundial en 2019 / EFE

Intratables desde el inicio

'La Familia' no dio margen a la sorpresa en la primera fase, derrotando a Túnez (101-62), Puerto Rico (63-73) y a Irán (73-65). Avanzaron a segunda fase junto a los americanos, y el torneo empezó a hacer subida: tocaba enfrentar a la Italia de Danilo Gallinari y la Serbia de Nikola Jokic y Bogdan Bogdanovic. Pese a la dificultad, España superó a italianos (67-60) y serbios (81-69), en dos encuentros en los que Ricky promedió 17 tantos por duelo.

Batir a dos rivales tan exigentes en la segunda fase permitió obtener la recompensa de jugar ante Polonia en los cuartos de final. La pelea por las medallas estaba a tan solo 40 minutos, y España no falló: triunfo por 90-78 en el que destacaron Rubio (19), Willy (18), Rudy (16) y Juancho (14). En esa ronda, se produjeron dos eliminaciones que resultarían clave: la de Estados Unidos, al caer ante Francia por 79-89, y la de Serbia a manos de Argentina (97-87). Las vencedoras se citaron en la segunda semifinal, mientras que en la primera, España se midió a Australia.

Ricky Rubio terminó siendo el 'MVP' de aquel Mundial / EFE

Sufrimiento en 'semis' ante Australia para lograr el billete a la final

Han pasado casi siete años, pero la agonía con la que 'La Familia' accedió a la gran final todavía se recuerda como si fuera ayer. El combinado entrenado por Andrej Lemanis contaba con jugadores de la talla de Andrew Bogut, Joe Ingles, Matthew Dellavedova o Patty Mills. Si en el último play-off de la Liga Endesa, el australiano ya lideró a La Laguna Tenerife en la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final, uno ya puede recordar lo que era el talentoso director de juego para su selección en aquella época. Se fue hasta los 34 puntos, pero no fueron suficientes.

El partido se fue a la prórroga con 71-71. Con 78-80, a Gasol no le tembló el pulso, a 4,6 segundos para el bocinazo final, e igualó la contienda a 80. Y en la segunda prórroga, el acierto exterior de Llull certificó el triunfo por 95-88. Argentina iba a ser la rival en la final tras derrotar en la otra semifinal a los galos por 80-66 liderados por el 'inmortal' Luis Scola (28 puntos y 13 rebotes).

Marc Gasol, en el Mundial de 2019 / EFE

Argentina no pudo frenar el vendaval español

Aquella albiceleste no era tan talentosa como la 'Generación Dorada' que reinó en los Juegos Olímpicos de Atenas 15 años atrás. Pero había nombres de primer nivel, como Nico Laprovittola, 'Facu' Campazzo o Gabriel Deck, más allá del veterano Scola, que firmó un Mundial excepcional a sus 39 años. Misma cifra y mismo rendimiento que el que está ofreciendo el también 'inmortal' Leo Messi estas últimas semanas en el Mundial de fútbol. La final fue algo descafeinada, ya que el dominio de España fue incontestable desde el primer cuarto (14-23). Los de Scariolo no dieron margen, y la ventaja acariciaba prácticamente los 20 tantos durante todo el partido.

Ricky, la estrella que más brilló

El pundonor de Deck o el talento de Laprovittola no fueron suficientes, y tras derrotar a Grecia en 2006, España volvió a hacer historia con su segundo Mundial 13 años después de la conquista en Saitama (75-95). En un torneo plagado de estrellas, Ricky Rubio la que más brilló: fue el merecido 'MVP' del Mundial tras promediar 16,4 puntos, seis asistencias y 4,6 rebotes por partido, y lideró un quinteto ideal en el que le acompañaron Marc Gasol, Evan Fournier, Bogdan Bogdanovic y Luis Scola.