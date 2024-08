España gana a Ucrania y pasa a las seminales del Europeo de 3x3 contra Polonia

La selección española femenina de baloncesto 3x3, vigente subcampeona olímpica, se ha clasificado este sábado para la semifinal de la Copa de Europa al vencer a Ucrania por 18 a 15, en un partido en el que su dominio absoluto se vio sólo comprometido en los instantes finales. El equipo español sigue así invicto en la competición que se disputa en Viena, donde ha dejado ya atrás a Azerbaiyán y a la anfitriona, Austria.

Mañana jugará las semifinales contra Polonia, que ganó hoy a Letonia por 19 a 17. En los cuartos de final hoy contra Ucrania, el conjunto formado por Sandra Ygueravide, Gracia Alonso De Armiño, Juana Camilión y Vega Gimeno empezó anotando y siguió controlando a base de un rápido ritmo, mucha efectividad y una excelente coordinación. Las españolas no dieron opción a su rival e impusieron su juego a una Ucrania que no se rindió y que sólo en los minutos finales se puso a un estrecho margen de tres puntos, más por los errores de España que por méritos propios.

"En este deporte no te puedes despistar ni un segundo. Hemos tenido pequeños fallos de despiste, no sé si de cansancio o calor, o la cabeza. Se nos han acercado un poquito pero nada, ya sabemos que para el siguiente tenemos que estar centradas los diez minutos", declaró a EFE tras el encuentro Juana Camilión. De hecho, con 18 puntos, España estuvo por dos debajo de los marcadores logrados contra Azerbaiyán y contra Austria, pese a que a mitad de los 10 minutos reglamentarios el ritmo anotador era impresionante.

Camilión reconoció que al equipo le disgusta no acabar con buenas sensaciones un partido que ganaron, pero quitó importancia a lo ocurrido. "Borrón cuenta y nueva, y mañana semis contra contra Polonia, que es un buen equipo", sentenció Camilión quien, pese a la lesión que sufrió el jueves, se entregó hoy totalmente sobre la cancha. "Fue un golpe muy, muy duro. Porque para que yo pare, tiene que ser muy duro. Pero bien, el equipo me necesitaba, así que he intentando hacer lo que he podido", afirmó.

Las española Sandra Ygueravide y Gracia Alonso De Armiño, así como la ucraniana Miriam Uro-Nilie, quedaron empatadas como máximas anotadoras, con seis puntos cada una. España lidera la estadística de puntos, con 58, a la espera de que Alemania y Holanda, y Austria y Francia, jueguen los restantes partidos de cuartos de final.