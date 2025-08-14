En Directo
Baloncesto
España - Francia, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy
La selección española se mide en el Olímpic de Badalona a la vigente plata olímpica en la preparación del Europeo
Isaac Fandos
Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre España y Francia en el Pabellón Olímpic de Badalona.
31-39 | M. 7 | 2 CUARTO
Triple de Josep Puerto, que ante República Checa estuvo muy acertado.
27-38 | M. 6 | 2 CUARTO
Falló los dos tiros libres Yabusele, pero Poirier cogió el rebote ofensivo.
27-38 | M. 5 | 2 CUARTO
España con la goma, pero no consigue acercarse.
26-36 | M. 5 | 2 CUARTO
Vaya gorrazo de Coulibaly a López-Arostegui. De los de poster.
26-34 | M. 5 | 2 CUARTO
Dos de dos Willy en el tiro libre. Mejor ahora, claro.
24-31 | M. 5 | 2 CUARTO
Vaya regalo en forma de falta le han pitado a Yabusele sobre la bocina.
24-31 | M. 5 | 2 CUARTO
Cero de dos para Sima en la personal. Y cuatro de nueve para España en este aspecto, muy mejorable.
24-31 | M. 4 | 2 CUARTO
Se cuelga Sima con un alley-opp magnífico de Yusta.
21-29 | M. 3 | 2 CUARTO
¡TRES MÁS UNO DE SANTI YUSTA! Qué canasta más bestia.
18-29 | M. 3 | 2 CUARTO
Buena canasta ahora de López-Arostegui. Y corre Parra al contragolpe. A once, poco a poco.
