España - Francia, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy

Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre España y Francia en el Pabellón Olímpic de Badalona.

31-39 | M. 7 | 2 CUARTO Triple de Josep Puerto, que ante República Checa estuvo muy acertado.

27-38 | M. 6 | 2 CUARTO Falló los dos tiros libres Yabusele, pero Poirier cogió el rebote ofensivo.

27-38 | M. 5 | 2 CUARTO España con la goma, pero no consigue acercarse.

26-36 | M. 5 | 2 CUARTO Vaya gorrazo de Coulibaly a López-Arostegui. De los de poster.

26-34 | M. 5 | 2 CUARTO Dos de dos Willy en el tiro libre. Mejor ahora, claro.

24-31 | M. 5 | 2 CUARTO Vaya regalo en forma de falta le han pitado a Yabusele sobre la bocina.

24-31 | M. 5 | 2 CUARTO Cero de dos para Sima en la personal. Y cuatro de nueve para España en este aspecto, muy mejorable.

24-31 | M. 4 | 2 CUARTO Se cuelga Sima con un alley-opp magnífico de Yusta.

21-29 | M. 3 | 2 CUARTO ¡TRES MÁS UNO DE SANTI YUSTA! Qué canasta más bestia.