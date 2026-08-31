España, a evitar una gran 'tragedia griega' que agriete más su imperio decadente

El baloncesto español vive un momento muy complicado, sin figuras como las de antaño y con las competiciones domésticas casi vetadas para los españoles, desde la Liga Endesa hasta la Primera FEB, pasando por la Liga U o por la cantera de los 'grandes', lo que lamina las opciones de los jugadores que reinan cada verano a nivel continental sub'20, sub'18 y sub'16.

La Federación Española insistió en su día con los cupos, que son ya una farsa que permite al Baskonia no contar con ningún seleccionable. Es el gran ejemplo de una realidad que llevó a una España sin titulares (a excepción de Santi Yusta) a caer de forma lamentable contra Portugal el viernes en Zaragoza por 89-95. Y el exmadridista, que deja su sitio en Atenas a Alberto Díaz, dejará de serlo en el Anadolu Efes.

La selección podría ver enfatizada este lunes en Atenas (18.00 h, Teledeporte y en directo en la web de SPORT) una decadencia similar a la que dio paso al declive de la Antigua Grecia. Otra 'tragedia' complicaría más la clasificación para el Mundial de 2027, abriría el debate sobre Chus Mateo y aumentaría la presión sobre la Federación para que negocie con los 'Mavs' la presencia de Santi Aldama a finales de noviembre.

La derrota ante Portugal invitaría a una larga reflexión / EFE

El partido contra los lusos fue una continuación del último cuarto en Georgia, cuando una España sin recursos en la pista ni en el banquillo cayó en la prórroga tras ir ganando por 42-64. De 'dioses' como Pau Gasol, Marc Gasol, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro o Ricky Rubio se ha pasado a un equipo plagado de jóvenes sin la experiencia ni los minutos necesarios en la elite.

Y otros, como los Hernangómez, no son diferenciales. Al menos, Álvaro Cárdenas, los azulgranas Darío Brizuela y Joel Parra o el joven Aday Mara le echaron casta. Caer en Grecia dejaría a España con cinco victorias y tres derrotas, con un posible cuádruple empate en cabeza y tres plazas mundialistas en juego. El imperio no se desmoronaría como el Partenón, pero habría grietas.

Faltarían cuatro partidos: el 26 de noviembre en Montenegro, el 29-N contra los helenos en casa, el 26 de febrero de 2027 en Portugal y el 1 de marzo en casa frente a los balcánicos. Ganar en el OAKA del Panathinaikos acercaría a España al Mundial y a un monte Olimpo que no estaba en Atenas y en el que vivían los dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea o Apolo.

Chus Mateo no consiguió levantar al equipo ante Portugal / EFE

Grecia no tiene a su estrella, Giannis Antetokounmpo. A las órdenes de Vassilis Spanoulis (sonó para el Barça como jugador y como técnico), destacan el estadounidense nacionalizado Tyler Dorsey (Olympiacos), los veteranos exazulgranas Nick Calathes (Partizan) y Kostas Papanikolaou (Olympiacos), Kostas Mitoglou (PAO) y Kostas y Thanasis Antetokounmpo (Aris).

Perder aumentaría las críticas sobre un Chus Mateo que parecía indiscutible, pero no supondría su 'destierro', como los condenados en la Antigua Grecia que perdían sus derechos al ser expulsados de la 'polis' (ciudad). Y los partidos de noviembre serían un juicio, con la afición convertida en la 'Heliea', el jurado popular de la Antigua Grecia. Hay mucho en juego en Atenas. ¡Muchísimo!