España en el Eurobasket 2025: partidos, rivales y calendario en la fase de grupos

España inicia su andadura en el Eurobasket 2025 a partir de este jueves 28 de agosto, momento en el que afrontará el primero de sus cinco compromisos en la fase de grupos con el firme objetivo de alcanzar la gran final del próximo domingo 14 de septiembre.

El combinado dirigido por Sergio Scariolo, que pondrá fin a su etapa como seleccionador tras la disputa del torneo continental, afronta la presente edición del Eurobasket como vigente campeona. El primer obstáculo de España en su defensa del título será Georgia, con la que se cita en Limassol este mismo jueves 28 de agosto a partir de las 14:00 horas (CET).

Georgia será el primero de los cinco rivales a los que España se enfrentará en el marco del grupo C. Una vez superado este primer escollo, 'La Familia' medirá sus fuerzas ante Bosnia-Herzegovina, la anfitriona Chipre, Italia y la temible Grecia de Giannis Antetokounmpo.

En caso de conseguir acceder a la siguiente fase, España deberá desplazarse hasta Riga (Letonia), sede en la que se disputarán todas las eliminatorias. La fase final arranca el próximo sábado 6 de septiembre con la disputa de los octavos y tendrá su colofón el domingo 14 de septiembre con la disputa de la final.

¿Cuál es el calendario de España en la fase de grupos del Eurobasket 2025?

28/08. Georgia - España: 14:00 horas (CET)

30/08. España - Bosnia-Herzegovina: 20:30 horas (CET)

31/08. España - Chipre: 15:15 horas (CET)

02/09. Italia - España: 20:30 horas (CET)

04/09. España - Grecia: 20:30 horas (CET)

¿Dónde ver gratis por TV los partidos de España en el Eurobasket 2025?

Los cinco partidos de España en la fase de grupos del Eurobasket 2025 se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Courtside 1891, la plataforma oficial de la FIBA, que ofrece en streaming todos los partidos de la competición continental.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas del Eurobasket 2025 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas, así como un análisis de los partidos clave.