Eurobasket 2025

España se estrella en su debut contra Georgia y... esto es lo que hay

La selección fue siempre a remolque de un rival muy físico que contó con Mamukelashvili, Bitadze y el recuperado azulgrana Shengelia como referentes

Mamukelashvili hizo mucho daño a la defensa española

Mamukelashvili hizo mucho daño a la defensa española / AP

David Rubio

David Rubio

Enorme mazazo a las primeras de cambio. España empezó la defensa de su título con una merecida derrota por 83-69 contra Georgia y confirmó los problemas que se han vislumbrado en los seis amistosos previos al Eurobasket (tan solo ganó uno). La desconexión final es preocupante, con una cesión absoluta del rebote a los de Aleksandr Dzikic.

Georgia - España (Eurobasket, baloncesto), 28/07/2025

EUROBASKET 2025

83
69
Alineaciones
GEORGIA, 83
(20+17+20+26): Kamar Baldwin (12), Duda Sanadze (11), Alexander Mamukelashvili (19), Tornike Shengelia (13), Goga Bitadze (15) -cinco inicial-, Beka Burjanadze (7), Rati Andronikashvili (2), Giorgi Sherhadini (4) y Kakhaber Jintcharadze.
ESPAÑA, 69
(17+18+14+20): Sergio de Larrea (3), Santi Yusta (4), Joel Parra (5), Santi Aldama (12), Willy Hernangómez (8) -cinco inicial-, Mario Saint-Supéry (4), Darío Brizuela (11), Jaime Pradilla (6), Xavi López-Arostegui (3), Juancho Hernangómez (13) y Josep Puerto.
ÁRBITROS
Matthew Leigh Kallio (Canadá), Paulo Marques (Portugal) y Petar Pesic (Serbia). Sin eliminados por faltas personales.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C de la primera fase del Eurobasket 2025 masculino disputado en el Spyros Kyprianou Arena (Limassol, Chipre).

La fase de grupos es larga y por suerte permite un cierto margen de error. Sergio Scariolo tendrá un día de descanso antes de enfrentarse el sábado a Bosnia y Herzegovina, y el domingo contra una Chipre que será anfitriona. Hay muchas cosas que mejorar, empezando por los malos inicios del primer y el tercer cuarto.

No fue buena la puesta en escena de 'La Familia'. La movilidad del 'NBA' Mamukelashvili (Toronto Raptors), la velocidad del exbaskonista nacionalizado Kamar Baldwin y la inconsistencia con demasiadas pérdidas (dos de Sergio de Larrea) dieron a los caucásicos una renta de cinco puntos (9-4, min. 3:39).

La hemorragia seguía abierta y una nueva canasta de Baldwin disparó el marcador hasta un preocupante 19-9 (min. 6:49). Mejoró España con Saint-Supéry, un base menos espectacular y más seguro que el 'taronja'. Además, la entrada de Pradilla y Brizuela más una mejoría defensiva apretaron el electrónico al final del primer cuarto (20-17).

Bitadze supera fuera del reglamento a Juancho Hernangómez

Bitadze supera fuera del reglamento a Juancho Hernangómez / AP

La selección española salió mucho más intensa y, fruto de ello, se encontró en 'bonus' con cuatro faltas en menos de dos minutos. De Larrea culminó un parcial de 2-10 con un triple para empatar el partido (22-22, min. 13:24). Ahí llegaron muy buenos minutos de Willy Hernangómez, con acciones que ni intentó en la última temporada el Barça.

El madrileño se fue al descanso con ocho puntos, tres rebotes y +7 (el más valorado del equipo). Un triple de Aldama y una canasta de Parra adelantaron a España por primera vez (32-33, min. 18:32), pero el despertar del azulgrana Shengelia envió el duelo a los vestuarios con 37-35. Enorme canasta de Brizuela sobre la bocina, por cierto.

Los de Scariolo no escarmentaron y volvieron a salir fríos, lo que aprovechó Shengelia para disparar a los suyos con seis puntos seguidos (46-38) que encontraron respuesta en Santi Aldama (46-44). Pese a ello, las cosas no terminaban de salir y ni siquiera Brizuela exhibía su frescura ante un rival cada vez más físico.

Sergio de Larrea, en defensa ante Kamar Baldwin

Sergio de Larrea, en defensa ante Kamar Baldwin / AP

Para completar el panorama, Shermadini empezó a parecerse al 'camión de la basura' que lleva años aprovechando todos los rebotes ofensivos para anotar en La Laguna Tenerife. El georgiano hizo mucho daño (35-24 en rebotes) a los vigentes campeones, que enlazaron demasiados ataques sin criterio y perdían por 57-49 a falta de 10 minutos.

Por fin, Juancho Hernangómez salió de su letargo para anotar un triple y otro pisando la línea (de dos) que dieron alas a las opciones de remontada con ocho minutos por delante (61-56). La mejor noticia es que España estaba en el partido pese a sus lamentables porcentajes en triples (6/23) y en tiros libres (6/13).

Lejos de dispiarse, esas dudas se hicieron tan grandes como el Monte Elbrus que se eleva en la frontera de Georgia. Bitadze enlazó un triple y un mate en 'alley-oop' para esteblecer el 72-60 a 4:06 del final. España había desaparecido en el rebote (41-26). Georgia se fue por 16 puntos (78-62) y acabó ganando por 83-69. Muchísimo que mejorar.

