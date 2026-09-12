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Baloncesto
España - Estados Unidos, hoy en directo: semifinales del Mundial femenino, en vivo
Sigue en directo el partido de semifinales del Mundial de baloncesto femenino entre España y Estados Unidos
España y Estados Unidos se juegan el pase a la final del Mundial femenino.
ESPAÑA 23-27 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 7'
Otra falta en defensa que le pitan a España. Prácticamente no hay acción de tiro que se pite como falta.
ESPAÑA 23-27 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 7'
Anota Stewart y falla el tiro libre adicional. Y bandeja de Carrera en la siguiente acción.
ESPAÑA 21-25 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 8'
No entra el triple de Buenavida.
ESPAÑA 21-25 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 9'
Estados Unidos entra en bonus a los tres minutos. Cuatro faltas ya. Nada que ver con el primer cuarto.
ESPAÑA 21-25 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 9'
Qué robo de Iyana Martín. Es clave en pista.
ESPAÑA 21-25 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 9'
¡Qué tripleeeeee de Iyana Martín sobre la bocina y falta en ataque de Estados Unidos!
ESPAÑA 18-25 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 10'
Estados Unidos ha lanzado 15 tiros libres ya....
ESPAÑA 18-23 ESTADOS UNIDOS | 2do CUARTO | 10'
Anota Young a tabla, falla España en su ataque y otra falta que serán dos tiros para las americanas.
ESPAÑA 18-21 ESTADOS UNIDOS | 1er CUARTO | FINAL
Las españolas se quejan del arbitraje con motivo... 7-1 en faltas para España.
ESPAÑA 18-21 ESTADOS UNIDOS | 1er CUARTO | FINAL
¡Final del primer cuarto! España empezó de maravilla en el partido, pero se ha ido desinflando en ataque. Vence Estados Unidos de tres.
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