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España - Estados Unidos, hoy en directo: semifinales del Mundial femenino, en vivo

Sigue en directo el partido de semifinales del Mundial de baloncesto femenino entre España y Estados Unidos

España se enfrenta a Estados Unidos en las semifinales del Mundial

España se enfrenta a Estados Unidos en las semifinales del Mundial / FIBA

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Iker Kind

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España y Estados Unidos se juegan el pase a la final del Mundial femenino.

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