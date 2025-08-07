Una España más entonada supera fácil a la República Checa

España se rehizo de la sorprendente derrota ante Portugal en el primer amistoso de preparación para el Eurobasket 2025, para superar claramente a la República Checa (87-73) en un encuento donde brilló Josep Puerto (15) que no había jugado ante los lusos ) y López Arostegui (13). Sin Abalde ni Aldama, el equipo de Scariolo ofreció mejor imagen, con más energía ante el equipo de Diego Ocampo.

ESP-R.CHECA Amistoso ESP 87 73 R.CHECA Alineaciones España, 87 (17+23+31+16): Sergio De Larrea (7), Darío Brizuela (11), Xabi López-Arostegui (13), Juancho Hernangómez (6), Jaime Pradilla (6) -cinco inicial-, Alberto Díaz (0), Yankuba Sima (2), Willy Hernangómez (10), Joel Parra (4), Santi Yusta (3), Josep Puerto (15) y Mario Saint-Supéry (10). R.Checa, 73 (16+15+28+14): V. Hruban (10), V. Krejci (6), O. Sehnal (8), T. Kyzlink (5), M. Kriz (6) -cinco inicial-, J. Zidek (5), A. Hejval (7), J. Bohacik (11), P. Krivanek (4), M. Peterka (7), R. Balint (4).

República Checa, que no pudo contar con el blaugrana Tomas Satoransky por unas molestias que sufrió ante España B, empezó acertada con tres triples consecutivos, aunque los de Scariolo despertaron pronto (7-9), con un quinteto con Pradilla en el ‘cinco’ y Juancho Hernangómez, como ala-pívot y De Larrea al mando.

La joven estrella que debe liderar en un futuro próximo al equipo de Diego Ocampo, el NBA Krejci, era perseguido por López-Arostegui, conscientes que era el jugador más peligroso de los checos que vivían del triple y que le permitía doblar a España (7-14) Scariolo movía mucho el banquillo desde los primeros minutos con Alberto Díaz, Willy, Parra, Saint-Supéry y Josep Puerto, aunque le obligaba a parar el duelo. Abalde y Aldama quedaron fuera del duelo por pequeñas molestias.

Alberto Díaz no salió en el equipo titular pero ayudó en defensa a la reacción tras un flojo inicio / FEB

Desbarajuste y reacción

Sin demasiado acierto ni concierto en las acciones de España, los checos lo aprovechaban para seguir ampliando la renta dominando el rebote también (7-16). Saint-Supery reactivaba al equipo de Scariolo con un 8-0 que obligada a Ocampo a detener el calambrazo español en el electrónico (14-16). Dos tiros libres de Sima confirmaban la reacción de España que se ponía por primera vez por delante (17-16) en un final de cuarto con un contundente parcial de 10-0.

Brizuela, en una acción en la primera mitad ante la República Checa / FEB

España volvió con un ritmo más alegre y desde la defensa, tenía la oportunidad de correr, donde se encontraba más cómoda y tomaba el mando en el marcador con triplazo de Yusta (23-18). Los checos parecían negados en sus tiros, incluso bajo el aro, y eso permitió a España controlar el ritmo con De Larrea (25-18). Finalmente, despertaban los vistantes para ponerse por delante (25-27) tras un desconcertante 0-9.

Scariolo seguía moviendo el banquillo tratando de mantener el ritmo alto y triples de Puerto y Brizuela, le daban de nuevo a España el control que se sentía a gusto corriendo y pasando buenos minutos (36-27). Al descanso, cómoda renta de España que despertó en el segundo cuarto, con más nivel físico, control del rebote y una defensa más exigente con 14 perdidas de los checos (40-31).

Control de España

En la reanudación, los checos despertaron aunque Juancho y Puerto daban la réplica con dos triples para España (46-38). Los de Scariolo alcanzaban la decena de puntos de renta tras triple de Brizuela (51-41). Scariolo situaba a Pradilla de nuevo de 'cinco' en sus probaturas para el Eurobasket.

Willy jugó unos buenos minutos en el tercer cuarto ante Chequia / FIBA

Volvió Willy y también llegó la reacción de Chequia a base de triples (60-57). Pero el joven Saint-Supéry, que tomó el puesto de Lorenzo Brown, cogía protagonismo y España volvía a irse de 10 con Willy mandando en la zona (69-59) y Pradilla daba la máxima al final del tercer cuarto (71-59).

La diferencia crecía entre ambos equipos y se amplió a 19 (85-66) lo que permitía a España disfrutar de un plácido final de encuentro ante una República Checa que fue de más a menos mientras España levanta el vuelo a la espera de dos partidos ante la subcampeona olímpica, Francia, el primero, el próximo jueves, en el Olímpic de Badalona.