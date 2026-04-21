Baloncesto
España se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en la primera fase del Mundial femenino 2026
El Campeonato del Mundo se disputa en Alemania del 4 al 13 de septiembre
EFE
La selección española femenina de baloncesto se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en el Grupo A del Mundial de 2026, que se disputará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín.
El equipo entrenado por Miguel Méndez, que partía en el bombo 2 del sorteo, se medirá, por tanto, a Alemania, anfitriona del torneo; Japón, número 15 del ranking FIBA; y a Mali, la número 18, en la primera fase del torneo.
España regresa a un Mundial ocho años después tras conseguir su billete recientemente en el Premundial disputado en San Juan de Puerto Rico.
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