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Baloncesto

España se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en la primera fase del Mundial femenino 2026

El Campeonato del Mundo se disputa en Alemania del 4 al 13 de septiembre

Fam, Carrera, Buenavida y Araújo, logran el pase al Mundial con España

Fam, Carrera, Buenavida y Araújo, logran el pase al Mundial con España / FIBA

EFE

La selección española femenina de baloncesto se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en el Grupo A del Mundial de 2026, que se disputará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín.

El equipo entrenado por Miguel Méndez, que partía en el bombo 2 del sorteo, se medirá, por tanto, a Alemania, anfitriona del torneo; Japón, número 15 del ranking FIBA; y a Mali, la número 18, en la primera fase del torneo.

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