BALONCESTO
España se divierte ante Dinamarca
Con un destacado Pierre Oriola (20) y Hugo González (16), los de Chus Mateo pasaron por encima del cuadro danés (109-81) para sumar la quinta victoria consecutiva en el Grupo A
España dominó a placer a Dinamarca en La Caja Mágica (109-81) y sumó su quinta victoria en el Grupo A, en un duelo en el que los daneses aguantaban un primer cuarto, aunque poco a poco, de la mano de Hugo González (16) y Pierre Oriola (20) acabaron por romper el encuentro al inicio de la segunda mitad para arrasar al final. Buena actuación coral del equipo dónde solo se quedó sin anotar Alberto Díaz.
Mundial
ESP
DIN
|España, 109
|24+27+31+27): Díaz (0), Brizuela (4), González (16), Almansa (12), Willy (9)-cinco inicial-, Cárdenas (2), Pradilla (9), Alonso (6), Yusta (4), Oriola (20), Saint-Supéry (15), Parra (11).
|Dinamarca, 81
|(19+22+14+26): Heede-Andersen (11), Ballisager Webb (14), Kristensen (2), Jukic (6), Klussmann (5)-cinco inical-, Jellum (12), Rimdal (6), Vogel (12), Haubro (2), Jorgensen (11).
Dinamarca sorprendió de inicio a España, con dos triples consecutivos y con más acierto que los de Chus Mateo (2-8), que arrancaron un tanto dubitativos, con Brizuela y Willy en el quinteto titular junto al NBA Hugo González. Precisamente el jugador de los Celtics, en su tercer encuentro con España, anotaba dos triples consecutivos para intentar animar al equipo de Mateo que empezó a mover el banquillo ante el rácano arranque de los suyos (8-8).
Saint-Supery lograba dar la primera ventaja para España, que poco a poco iba entrando en ritmo en unos primeros cinco minutos igualados (12-11). Pradilla, que ha aceptado la oferta del Madrid, también entraba en juego junto a Joel Parra, que daba descanso a Hugo González, el más despierto de ‘La Familia’.
España coge el mando
Poco a poco, España fue imponiendo su juego, y también el control del marcador ante una Dinamarca que empezó muy entonada pero perdía fuelle en el tiro a medida que pasaban los minutos para controlar el primer cuarto (24-19) con un Pierre Oriola que despertaba la anotación española con nueve puntos como mas destacado en el primer cuarto.
La defensa de España ganó enteros al inicio del segundo cuarto, y Dinamarca tenía muchos problemas para anotar mientras los de Chus Mateo aprovechaban los robos para salir en rápidos contraataques y abrir la primera gran brecha del encuentro (36-26) con 11 asistencias para el equipo español que hablaba de la buena circulación del balón.
Hugo González volvía a tener protagonismo en ataque y sumaba su tercer triple, enfrente de su entrenador en los Celtics, Joe Mazzulla, que se encuentra en Madrid, y no se quiso perderse el partido de su pupilo. Con González desde el exterior, las asistencias de Álvaro Cárdenas (7) y con Pierre Oriola mandando en la zona (14) España dominaba el duelo con cierta comodidad a pesar que Dinamarca trataba de no descolgarse (47-38).
Sin historia en la segunda mitad
Al descanso, España en control (51-41) en un duelo ante una Dinamarca muy joven, que supo mantener a raya al equipo de Mateo, aunque todavía con 20 minutos por delante, y con los 12 jugadores contando con minutos.
En la reanudación, llegó la máxima renta para España (62-43) y con la sensación de que los daneses habían bajado los brazos tras una decente primera mitad. La defensa española seguía intensa y los daneses se veían desbordados con un Oriola con muchas ganas de seguir martilleando el aro visitante (20).
La diferencia ya se fue a los 26 puntos (70-44) en buenos minutos de Saint-Supéry (12) y el primer triple de Pradilla, que dejó el duelo visto para sentencia y con mucho minutos por delante en el tercer cuarto.
Mateo decidió que era la ocasión para que todos disfrutaran de minutos ante una Dinamarca que se vino abajo ante el ritmo y el acierto de los españoles que abrieron la diferencia a los 27 puntos al final del tercer cuarto (82-55) y cerrar el duelo con la máxima renta (109-81) y la quinta victoria en el zurrón, a la espera del duelo del domingo ante Georgia para cerrar esta primera fase.
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- La gran apuesta de Deco: más talento emergente
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Todos los caminos llevan a Olise
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça
- El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos