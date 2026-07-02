España se divierte ante Dinamarca

España dominó a placer a Dinamarca en La Caja Mágica (109-81) y sumó su quinta victoria en el Grupo A, en un duelo en el que los daneses aguantaban un primer cuarto, aunque poco a poco, de la mano de Hugo González (16) y Pierre Oriola (20) acabaron por romper el encuentro al inicio de la segunda mitad para arrasar al final. Buena actuación coral del equipo dónde solo se quedó sin anotar Alberto Díaz.

ESP-DIN Mundial ESP 109 81 DIN Alineaciones España, 109 24+27+31+27): Díaz (0), Brizuela (4), González (16), Almansa (12), Willy (9)-cinco inicial-, Cárdenas (2), Pradilla (9), Alonso (6), Yusta (4), Oriola (20), Saint-Supéry (15), Parra (11). Dinamarca, 81 (19+22+14+26): Heede-Andersen (11), Ballisager Webb (14), Kristensen (2), Jukic (6), Klussmann (5)-cinco inical-, Jellum (12), Rimdal (6), Vogel (12), Haubro (2), Jorgensen (11).

Dinamarca sorprendió de inicio a España, con dos triples consecutivos y con más acierto que los de Chus Mateo (2-8), que arrancaron un tanto dubitativos, con Brizuela y Willy en el quinteto titular junto al NBA Hugo González. Precisamente el jugador de los Celtics, en su tercer encuentro con España, anotaba dos triples consecutivos para intentar animar al equipo de Mateo que empezó a mover el banquillo ante el rácano arranque de los suyos (8-8).

Saint-Supery lograba dar la primera ventaja para España, que poco a poco iba entrando en ritmo en unos primeros cinco minutos igualados (12-11). Pradilla, que ha aceptado la oferta del Madrid, también entraba en juego junto a Joel Parra, que daba descanso a Hugo González, el más despierto de ‘La Familia’.

Brizuela fue titular en su regreso a la selección / FIBA

España coge el mando

Poco a poco, España fue imponiendo su juego, y también el control del marcador ante una Dinamarca que empezó muy entonada pero perdía fuelle en el tiro a medida que pasaban los minutos para controlar el primer cuarto (24-19) con un Pierre Oriola que despertaba la anotación española con nueve puntos como mas destacado en el primer cuarto.

La defensa de España ganó enteros al inicio del segundo cuarto, y Dinamarca tenía muchos problemas para anotar mientras los de Chus Mateo aprovechaban los robos para salir en rápidos contraataques y abrir la primera gran brecha del encuentro (36-26) con 11 asistencias para el equipo español que hablaba de la buena circulación del balón.

El jugador de los Celtics, Hugo González, jugó un partido muy completo, con la presencia de su ténico en la grada / FIBA

Hugo González volvía a tener protagonismo en ataque y sumaba su tercer triple, enfrente de su entrenador en los Celtics, Joe Mazzulla, que se encuentra en Madrid, y no se quiso perderse el partido de su pupilo. Con González desde el exterior, las asistencias de Álvaro Cárdenas (7) y con Pierre Oriola mandando en la zona (14) España dominaba el duelo con cierta comodidad a pesar que Dinamarca trataba de no descolgarse (47-38).

Sin historia en la segunda mitad

Al descanso, España en control (51-41) en un duelo ante una Dinamarca muy joven, que supo mantener a raya al equipo de Mateo, aunque todavía con 20 minutos por delante, y con los 12 jugadores contando con minutos.

En la reanudación, llegó la máxima renta para España (62-43) y con la sensación de que los daneses habían bajado los brazos tras una decente primera mitad. La defensa española seguía intensa y los daneses se veían desbordados con un Oriola con muchas ganas de seguir martilleando el aro visitante (20).

Pierre Oriola y Saint-Supéry, dos de los destacados de España, se felicitan en una acción del encuentro / FIBA

La diferencia ya se fue a los 26 puntos (70-44) en buenos minutos de Saint-Supéry (12) y el primer triple de Pradilla, que dejó el duelo visto para sentencia y con mucho minutos por delante en el tercer cuarto.

Mateo decidió que era la ocasión para que todos disfrutaran de minutos ante una Dinamarca que se vino abajo ante el ritmo y el acierto de los españoles que abrieron la diferencia a los 27 puntos al final del tercer cuarto (82-55) y cerrar el duelo con la máxima renta (109-81) y la quinta victoria en el zurrón, a la espera del duelo del domingo ante Georgia para cerrar esta primera fase.