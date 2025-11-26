España - Dinamarca: Horario y dónde ver el partido clasificatorio para el Mundial de la FIBA 2027

España y Dinamarca se enfrentan este jueves 27 de noviembre en el partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027. Te contamos a qué hora es el España - Dinamarca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Chus Mateo llegará a la disputa tras perder contra Grecia (90-86), perder contra Italia (67-63), derrotar a Chipre (91-47) y derrotar a Bosnia y Herzegovina (88-67). De cara a la fase de grupos del presente torneo, además de Dinamarca, tendrá que enfrentarse a Georgia y Ucrania.

Por su parte, los comandados por Allan Foss registraron una derrota ante Croacia (79-76), una victoria sobre Noruega (79-70), una derrota ante Croacia (100-71) y una victoria sobre Noruega (89-71).

HORARIO DEL ESPAÑA - DINAMARCA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

El partido entre España y Dinamarca, correspondiente al partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - DINAMARCA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

En España, el partido de la Copa Mundial de la FIBA 2027 entre España y Dinamarca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

