Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

BALONCESTO

España - Dinamarca: Horario y dónde ver el partido clasificatorio para el Mundial de la FIBA 2027

A qué hora y dónde ver el España - Dinamarca de los clasificatorios para el Mundial de la FIBA 2027

España, en su derrota contra Grecia (90-86) durante el EuroBasket

España, en su derrota contra Grecia (90-86) durante el EuroBasket / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

España y Dinamarca se enfrentan este jueves 27 de noviembre en el partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027. Te contamos a qué hora es el España - Dinamarca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Chus Mateo llegará a la disputa tras perder contra Grecia (90-86), perder contra Italia (67-63), derrotar a Chipre (91-47) y derrotar a Bosnia y Herzegovina (88-67). De cara a la fase de grupos del presente torneo, además de Dinamarca, tendrá que enfrentarse a Georgia y Ucrania.

España inicia la era Chus Mateo ante Dinamarca, con el foco en Álvaro Cárdenas

España inicia la era Chus Mateo ante Dinamarca, con el foco en Álvaro Cárdenas

Por su parte, los comandados por Allan Foss registraron una derrota ante Croacia (79-76), una victoria sobre Noruega (79-70), una derrota ante Croacia (100-71) y una victoria sobre Noruega (89-71).

HORARIO DEL ESPAÑA - DINAMARCA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

El partido entre España y Dinamarca, correspondiente al partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA 2027, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - DINAMARCA DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE LA FIBA

En España, el partido de la Copa Mundial de la FIBA 2027 entre España y Dinamarca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Copa Mundial de la FIBA 2027 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL