España destroza a Francia, revalida su corona y suma su séptimo título continental

La selección española femenina de baloncesto sub-18 revalidó este domingo su título de campeona continental y sumó su séptima corona de la categoría tras avasallar, en la final del Europeo disputada en Estocolmo, a Francia (46-82) en una nueva exhibición de un equipo que se ha mostrado muy superior a todos sus rivales desde el inicio de la competición.

Desde el salto inicial, las jugadoras que entrena Isaac Fernández salieron con todo a por el triunfo con una férrea defensa y gran acierto en ataque ante un combinado galo que a los dos minutos y medio ya tuvo que pedir un tiempo muerto al verse 0-7 abajo y que tardó más de cuatro minutos en estrenar su marcador.

Marta Llompart y Somto Okafor lideraron al equipo español en ataque. Atrás, el trabajo coral impedía anotar a las francesas, que acumulaban pérdidas y errores y solo fueron capaces de anotar siete puntos en los primeros diez minutos, cinco con la firma de Camille Sevaux y dos con una solitaria canasta de Manon Greusard.

Con un tímida reacción, Francia se puso a cuatro puntos en el ecuador del cuarto pero entonces apareció Sandra Martínez para, con dos triples consecutivos, disparar a las suyas hasta el 7-24 con el que se llegó a la primera pausa. Okafor, con 9 puntos, y Martínez y Llompart, con seis, fueron las máximas anotadoras del acto inicial.

Nada cambió en la reanudación. España siguió golpeando en cada ataque y el tercer triple sin fallo de Martínez elevó por primera vez la renta a veinte puntos (9-29, min 13). Llegó entonces un amago de reacción del equipo francés, que con un parcial de 11-1 bajó la brecha a once y empezó a presionar a toda cancha, pero hasta ahí llegó su amenaza porque las vigentes campeonas continentales metieron una marcha más a su juego y, con un baloncesto de muchos quilates, lograron llegar al descanso con la máxima distancia y final encarrilada (24-49, min 20).

La segunda parte tuvo poca historia. España mantuvo rentas de seguridad que oscilaban entre los 25 y los 30 puntos y, aunque su oponente lo intentaba, no lograba rebajar la brecha por debajo de la veintena. El intercambio de canastas favorecía al equipo que dirige Isaac Fernández, que siguió exhibiéndose hasta ganar por 35 puntos y llegó a los diez minutos definitivos con el título en el bolsillo (34-71, min 30).

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Con todo decidido, el último capítulo de la final fue un mero trámite. Ante un rival desacertado, que anotó su primer triple a seis minutos del final, España no se relajó y, tras disfrutar de ventajas de hasta 42 puntos (35-77), selló con el 46-82 final un título que suma a los logrados en 1998, 2006, 2009, 2013, 2015 y 2025. La medalla de bronce fue para Finlandia, que se impuso en el partido por el tercer puesto a Serbia por 75-52.