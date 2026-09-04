España derriba el muro alemán en Berlín a base de triples

La selección española debutó este viernes con una contundente victoria ante la anfitriona, Alemania, por 83-53, en la Copa del Mundo de Berlín, gracias a un espectacular juego colectivo y con Awa Fam como la mejor jugadora, con 25 de valoración.

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena, y sumaron una importante victoria para liderar el Grupo A tras la primera jornada del Mundial.

El público alentaba a las suyas, tifo en la grada incluido, mientras España salía con todo. El partido comenzó intenso y, a cada canasta española, las locales respondían.

Pero ‘La Familia’ no se arrugó pese al ambiente y la pareja de bases sobre el parqué, formada por Iyana y Cazorla, dio ritmo a un conjunto de Miguel Méndez, que en apenas tres minutos de juego ya había anotado con sus cinco titulares.

Además, España mostró un impresionante acierto inicial desde el triple (5 de 5 intentos) para situar el marcador en 24-10.

El técnico alemán Olaf Lange respondió con un cambio de defensa a zona, pero España siguió anotando con penetraciones al aro. Parcial de 6-0, culminado con una bella asistencia de Iyana a Raquel Carrera (34-16).

España dominó en la primera mitad otro de los aspectos decisivos del duelo, el rebote, con unas imperiales Gustafson y Carrera, que contrarrestaban el factor diferencial de las germanas: la altura de sus interiores (Sabally, 1,96 m; Gülich, 1,95 m; o Geiselsöder, 1,93 m). Al descanso, +26 para ‘La Familia’.

Pese a destellos intermitentes en ataque, las germanas no encontraban la forma de frenar el ataque español, que, fiel a su estilo, brillaba imponiendo su filosofía de compartir el balón. Prueba de ello es que numerosas jugadoras brillaron, como Raquel Carrera (10 puntos y 10 rebotes), Awa Fam (17 puntos y 25 de valoración) o una inspirada María Conde desde la línea de tres (4 de 6 en la primera mitad).

Con una ventaja de 32 puntos en el marcador, el seleccionador Méndez aprovechó para dar descanso a sus jugadoras más importantes, ya que, sin apenas tiempo para descansar, la selección se enfrentará mañana sábado a Mali (11:30 horas) y, posteriormente, el 7 de septiembre cerrará la fase de grupos ante Japón.

Así, España logró una importante victoria ante el, teóricamente, rival más duro del Grupo A en la jornada inaugural, un triunfo que alienta su panorama en el Campeonato del Mundo.

Ficha técnica

83 – España (24+26+15+18): Cazorla (7), Martín (x), Conde (13), Fam (17), Carrera (10) —quinteto inicial—; Buenavida (2), Ortiz (3), Pueyo (3), Ginzo (6), Torrens (-), Gustafson (7) y Flórez (3).

53 – Alemania (13+11+15+14): Peterson (7), Eichmeyer (2), Fiebich (13), Bühner (x), Geiselsöder (4) —quinteto inicial—; Bessoir (-), Bielfield (2), Daub (-), Gülich (8), Sabally (10), Sontag (-) y Wilke (3).

Árbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Martin Vulic (Croacia) y Waseem Husainy (Canadá).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo, disputado en el Berlín Arena (Alemania).