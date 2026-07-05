La España de Chus Mateo, a por una victoria en Georgia que tendría valor doble

Las ventanas parecieron en un primer momento una 'voutade' de la FIBA, pero con el paso de los años empiezan a consolidarse y en la práctica suponen abrir la posibilidad de ser internacionales a un abanico más amplio de jugadores. En su 'debe', que quizá penaliza a países menos poblados que tienen a sus principales figuras en la NBA.

Ahí España está mostrando una profundidad mayor de lo esperado y en esta última ventana de dos partidos en la Clasificación para el Mundial de 2017 no están Santi Aldama, Aday Mara, Sergio de Larrea tras fichar por Dallas Mavericks, Eli Ndiaye, el lesionado Baba Miller, Alberto Abalde o Juancho Hernangómez.

A las órdenes de Chus Mateo, España ha ganado los cinco partidos disputados y este domingo visita a Georgia en Tiflis a las 17.30 horas en un duelo especialmente importante, ya que los resultados se arrastran a la segunda fase y los caucásicos se clasificarán en un grupo en el que tan solo caerá Dinamarca. Lo emitirá Teledeporte y podrá seguirse en directo en la web de SPORT.

Los georgianos vienen de perder por 95-76 en la pasada jornada con 13 puntos, dos rebotes y un triste +4 de Tornike Shengelia, quizá casado tras una temporada durísima en el Barça. El más destacado fue el estadounidense nacionalizado Marcquise Reed con 18 puntos y otra de las figuras del equipo, Goga Bitadze (Orlando Magic) aportó ocho puntos y 11 rebotes.

España pasaría con cuatro victorias en un grupo en el que se enfrentará a los tres primeros del B, en el que aún está todo abierto. Grecia y Montenegro llevan tres victorias y dos derrotas, mientras que Portugal y Rumanía están 2-3; es decir, que los de Chus Mateo podrían empezar con mucha ventaja en la lucha por los tres billetes en juego para el Mundial (jugaría seis partidos).

El gran protagonista de la 'paliza' del pasado jueves ante Dinamarca en la 'Caja Mágica' (109-81) fue el exazulgrana Pierre Oriola con 20 puntos. El de Tàrrega sigue siendo uno de los mejores ejemplos de profesionalidad del baloncesto actual y siempre está disponible cuando los seleccionadores deciden contar con él. La otra figura fue Hugo González (Boston Celtics), quien volvió a demostrar que está llamado a ser un líder en la selección.

El seleccionador Chus Mateo destacó que el partido "será complicado y es una buena prueba para nosotros. Seguramente sea un ambiente no tan fácil ante un equipo con muy buenos jugadores. De momento, ellos llevan dos victorias y seguramente tengan herido el orgullo. Estarán con ganas de reivindicarse delante de su gente y pelearán para acercarse a la clasificación del Mundial".

"Cuando vengan mal dadas, que vendrán, me gustaría que no perdiésemos un ápice de confianza y que sigamos con bien pie el camino que hemos empezado. Seguro que nos encontraremos piedras por el camino que habrá que sortear", añadió Chus Mateo. El seleccionador podría recuperar a Ferran Bassas y al exblaugrana Oriol Paulí, quienes no se vistieron contra los escandinavos.