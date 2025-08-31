España - Chipre: Horario y dónde ver hoy el partido del Eurobasket 2025

España y Chipre se enfrentan hoy domingo 31 de agosto en el tercer partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Chipre y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo vienen de debutar con una derrota frente a Georgia (83-69) y derrotar a Bosnia (88-67), por lo que se ubica en el tercer lugar del Grupo C con 3 puntos y +7 en el diferencial de anotaciones.

Del mismo modo, los chipriotas se presentan a la instancia después de perder ante Bosnia (91-64) y perder ante Grecia (96-69), por lo que están en el sexto puesto de la tabla con 2 puntos y -54 en el diferencial de puntos.

Además, España y Chipre nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta representará la primera ocasión en la que se topan en el terreno de juego.

HORARIO DEL ESPAÑA - CHIPRE DEL EUROBASKET

El partido entre España y Chipre, correspondiente al tercer partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa hoy domingo 31 de agosto a las 17:15 (CET).

DÓNDE VER EL ESPAÑA - CHIPRE DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre España y Chipre se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.