España, campeona de Europa sub-20 por décima vez tras vapulear a Lituania

La selección española sub-20 femenina de baloncesto se proclamó este domingo, por décima vez en su historia, campeona del Europeo de la categoría al derrotar por un abultado 50-102 a una Lituania muy inferior que poco pudo hacer ante la superioridad de su rival y se tuvo que conformar con una medalla de plata que supone su primera presencia en el podio.

🔥EXHIBICIÓN de España (@BaloncestoESP) para llevarse el #U20EuroBasket pasando por encima de Lituania



España recupera tres años después la corona continental y conquista su décimo título en esta categoría



El equipo báltico solo aguantó un cuarto. Su acierto desde el triple, con 4/8 en los diez primeros minutos, le permitió tutear durante esos momentos al equipo que entrena Isaac Fernández. Llegó a ponerse por delante en el marcador gracias a los puntos de Sintija Aukstikalnyte y Daniele Paunksnyte, pero poco pudo hacer ante la superioridad de un rival que a partir del segundo cuarto fue un ciclón y se lanzó a por el triunfo con todas sus armas.

Los primeros diez minutos terminaron en tablas (19-19), pero tras la primera pausa las españolas se transformaron y, con un nivel de juego similar al mostrado en los partidos anteriores, cuajaron un segundo cuarto perfecto en el que dejaron encarrilada la final.

Fueron diez minutos de exhibición en los que un parcial de 12-37 dejó el marcador al descanso con un contundente 31-56. La resistencia lituana solo aguantó hasta el empate a 25. A partir de ahí, un 4-20 a favor de las españolas disparo definitivamente a un equipo en el que brillaron todas las que jugaron y en el que destacaron especialmente Somtochukwu-Blessed Okafor y Marina Mata, que desarbolaban una y otra vez a la floja defensa lituana.

Los 25 puntos de desventaja de la primera parte cayeron como una losa para las bálticas, que no sabían como frenar las acometidas de una selección que, aunque bajó algo su producción ofensiva respecto al cuarto anterior, apretó en defensa y solo encajó seis puntos en el tercer acto.

Carla Viegas y Judith Rodriguez, que acabaron el choque con cinco y tres triples respectivamente, se sumaron a la fiesta con su inspiración desde el arco. España doblegaba a Lituania a los cuatro minutos de la reanudación con una nueva canasta de Mata (33-66) y cada minuto que pasaba el colchón de puntos aumentaba sin respuesta de las jugadoras que entrena Egidijus Zenevicius, donde solo destacaba Paunksnyte.

Al último cuarto se llegó con todo resuelto en el Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (Portugal) y un marcador demasiado abultado para una final continental (37-80). España se siguió luciendo hasta el 50-102 final y sumó a lo grande su décima medalla de oro en un Europeo sub-20 y la cuarta de las selecciones femeninas este verano, tras la plata de la selección absoluta y el oro de la U18 europeos y el bronce mundial de la sub-17. La medalla de bronce fue para la selección italiana, que se impuso en el partido por el tercer puesto a Suecia por 84-51.