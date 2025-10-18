España, campeona de Europa por primera vez de baloncesto en silla de ruedas

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se proclamó este sábado en Sarajevo por primera vez en la historia campeona de Europa al ganar en la final por el título continental a la de Gran Bretaña en un duelo en el que destacó Manu Lorenzo con 20 puntos.

España completó un torneo impecable de resultados. Ocho partidos y ocho victorias. Primero superó la fase de grupos con cinco triunfos, después ganó a Alemania en cuartos y posteriormente a Italia en semifinales antes de llegar a la final.

Para este campeonato, España acudió con un plantel muy renovado respecto a anteriores citas internacionales, especialmente los Juegos Paralímpicos de París 2024, en los que el combinado nacional finalizó séptimo.

Veteranos como Asier García, Alejandro Zarzuela, Dani Stix, Amadou Diallo, Fran Lara y Jordi Ruiz, estandartes de una selección que presumía de una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y dos subcampeonatos continentales en Walbrzych (Polonia, 2019) y Rotterdam (Países Bajos, 2023), fueron reemplazados por otros jugadores como Luis Cristen, Adrián García Ingelmo, Paco García Quiles, Pau Poyato, Raúl Vega y Julio Vilas, que no estuvieron en la ciudad francesa. Junto a ellos Pablo Zarzuela, Óscar Onrubia, Manu Lorenzo, Ignacio 'Pincho' Ortega, Lalo Prieto y Alexis Ruiz, que continúan en el equipo.

Liderada desde el banquillo por el seleccionador Abraham Carrión y su técnico ayudante, Jonay Caraballo, España dominó casi por completo la final llegando a tener una ventaja de doce puntos en el primer cuarto que se redujo a seis al descanso.

En el tercer cuarto, España volvió a comenzar muy bien, se mostró segura en los tiros de dos, pero aun así los británicos, bajo el liderazgo de Gregg Warburton, lograron acercarse a cuatro puntos y dejar todo el desenlace a los últimos diez minutos.

El último cuarto fue inicialmente de dominio para Gran Bretaña, que anotó un parcial de seis cero con cuatro puntos de Abdi Jama y dos de Peter Cusack que le permitieron ponerse por delante. Aun así el nerviosismo no llegó al equipo español, que, sostenido en ataque por 'Pincho' Ortega y Manu Lorenzo, consiguió volver a dominar el marcador a falta de dos minutos para sumar su primer título continental.

Hasta el momento, España había llegado tres veces a la final y en las tres (París 1995, Walbrzych 2019 y Rotterdam 2023) había sido subcampeón.