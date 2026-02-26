España busca la victoria ante la imbatida Ucrania en su destierro en Letonia

La selección española quiere dar un paso de gigante en la fase de grupos de cara a su objetivo de lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2027 en busca de dos victorias consecutivas ante Ucrania, que disputará el primer encuentro ante del equipo español en Riga (Letonia), este viernes (14.00 h.) y el segundo se jugará el próximo lunes, en Oviedo.

El equipo de Chus Mateo se ha llevado hasta Riga a 14 jugadores después de dejar en Espala a Eric Vila y Miguel González, y con el objetivo de dar continuidad a los hombres que realizaron un buen papel en la primera ventana de noviembre pasado.

Mateo sigue confiando en una mezcla de jóvenes y veteranos, jugadores que no participan en la Euroliga, que es la única competición que no se detiene para que las selecciones afronten sus encuentros clasificatorios.

Chus Mateo confía en los jóvenes de cara al duelo ante Ucrania / FEB

En busca del tercer triunfo

Con los experimentados Jaime Fernández como capitán y Santi Yusta, Mateo sigue dando la alternativa a los jóvenes como Álvaro Cárdenas, Izan Almansa, o Isaax Nogués, a la espera de poder contar con Pierre Oriola o Ferran Basas.

Este doble compromiso ante Ucrania despejará las opciones del equipo español en el Grupo A, de cara a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027.

Oriol Paulí, durante el entrenamiento en Riga previo al duelo de este viernes ante Ucrania / FEB

El conjunto dirigido por Ainars Bagatskis comparte el liderato del Grupo A junto a España después de una meritoria victoria en Georgia (79-92) y con un segundo triunfo contundente en Riga ante Dinamarca (88-71).

Una gran Ventana de noviembre donde destacó Oleksandr Kovliar, base de 23 años del Bemax Buducnost, que promedió 29.5 puntos en esos dos encuentros. Junto a él, jugadores de mucho oficio como los veteranos Artem Pustovyi, Vlacheslav Bobrov o Oleksandr Lypovyy.