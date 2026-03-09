España busca el billete al Mundial en Puerto Rico

El conjunto dirigido por Miguel Méndez ha viajado a Puerto Rico con las 12 convocadas y la ambición de devolver a España a una Copa del Mundo ocho años después de su última participación, en Tenerife 2018, donde se conquistó el bronce. Aquel podio fue la tercera medalla mundialista consecutiva tras la plata lograda en Turquía 2014 y el bronce en República Checa 2010.

España suma tres medallas en Copas del Mundo —plata (2014) y dos bronces (2010 y 2018)— y quiere volver a situarse entre las mejores del panorama internacional. En San Juan estarán en juego cuatro billetes para el Mundial, ya que Estados Unidos tiene asegurada su presencia como vigente campeón olímpico. España deberá finalizar entre las cuatro primeras para lograr la clasificación.

La selección vuelve a escena tras su última concentración en el Torneo de La Línea el pasado mes de noviembre, una primera toma de contacto que permitió empezar a ensamblar piezas de cara a esta cita. El grupo combina veteranía y talento joven ya asentado en la élite.

Regresos tras lesiones

María Conde y Maite Cazorla regresan a una convocatoria oficial tras superar sus lesiones, sumando experiencia y liderazgo en escenarios de máxima exigencia. En el juego interior también vuelve Megan Gustafson, campeona de la WNBA, que refuerza el potencial físico y anotador del equipo.

El equipo llega ilusionado a la cita clasificatoria, aunque tenga rivales importantes / FEB

Junto a ellas, nueve jugadoras que fueron subcampeonas de Europa este verano y que representan la continuidad de un equipo que combina veteranía y juventud: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Elena Buenavida, Aina Ayuso, Awa Fam, Helena Pueyo, María Araújo, Raquel Carrera y Paula Ginzo.

Un dato significativo: ninguna de las jugadoras de la actual plantilla ha disputado un Mundial absoluto. El reto colectivo se convierte así en una motivación añadida. La posibilidad de debutar como grupo en una Copa del Mundo es un aliciente potente para un equipo decidido a escribir su propia página en la historia.

El ranking FIBA

España ocupa actualmente la sexta posición del ranking FIBA, siendo la tercera mejor situada entre las selecciones que aún no tienen asegurada su presencia en Berlín, solo por detrás de Francia y China. De los equipos presentes en Puerto Rico, únicamente Estados Unidos figura por delante en la clasificación mundial.

El grupo reúne perfiles muy distintos, desde potencias consolidadas hasta selecciones en crecimiento. Nueva Zelanda llega con una plantilla joven y en reconstrucción, con varias debutantes en la convocatoria. Aunque solo ha sumado cuatro victorias en sus últimos veinte partidos, logró imponerse a Indonesia y Filipinas en la Asia Cup para asegurar su presencia en San Juan. El balance histórico favorece a España, con cinco victorias en seis enfrentamientos.

Senegal afronta el torneo con la baja sensible de Cierra Dillard, una de sus referentes en el último Afrobasket. El conjunto africano se apoya en el liderazgo de Yacine Diop para competir. El balance histórico es claramente favorable a España, con cinco triunfos en cinco precedentes.

Italia y Estados Unidos, grandes rivales

Puerto Rico, anfitriona, buscará hacerse fuerte en casa. El crecimiento del baloncesto femenino puertorriqueño en los últimos años es evidente y el apoyo del público puede ser un factor diferencial. Trinity San Antonio lidera a un equipo con amenaza exterior y presencia interior. España tampoco ha cedido en los dos enfrentamientos previos ante el combinado caribeño.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, le deseó suerte al seleccionador antes de partir hacia Puerto Rico / FEB

En la recta final del clasificatorio aparecen dos nombres habituales en grandes torneos: Italia, un clásico europeo con el que España mantiene un historial equilibrado tras más de treinta enfrentamientos. El último precedente, en el Torneo de La Línea, se resolvió con victoria italiana.

Y Estados Unidos, vigente campeón olímpico y número uno del ranking mundial. España aún no ha logrado imponerse al combinado estadounidense en sus precedentes oficiales. El conjunto norteamericano combina nuevas estrellas emergentes con jugadoras ya consolidadas en la élite internacional.

La sede: San Juan

El baloncesto puertorriqueño sigue creciendo a pasos agigantados y la organización del premundial lo demuestra. El escenario, el Coliseum José Miguel Agrelot “El Choli”, el pabellón más grande del país con una capacidad que roza los 20 mil asientos.

España - Nueva Zelanda dan el pistoletazo de salida a una semana intensa con el billete a Berlín entre ceja y ceja. Las tres mejores selecciones podrán confirmar su participación en la capital germana, aunque la presencia del campeón olímpico Estados Unidos, puede abrir una plaza adicional para el resto de aspirantes.