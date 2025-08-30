España - Bosnia: Horario y dónde ver el partido del Eurobasket 2025

España y Bosnia se enfrentan este sábado 30 de agosto en el segundo partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el España - Bosnia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo vienen de debutar con una derrota frente a Georgia (83-69), por lo que se ubica en el quinto lugar del Grupo C con 1 punto y -14 en el diferencial de anotaciones.

Del mismo modo, los bosnios se presentan a la instancia después de derrotar a Chipre (91-64), por lo que están en el primer puesto de la tabla con 2 puntos y +27 en el diferencial de puntos.

Además, España se muestra con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Bosnia se refiere, ya que se impuso en el único duelo que han tenido: 96 a 89 en 1993, también como parte de la fase de grupos del Eurobasket.

HORARIO DEL ESPAÑA - BOSNIA DEL EUROBASKET

El partido entre España y Bosnia, correspondiente al segundo partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa este sábado 30 de agosto a las 20:30 (CET).

DÓNDE VER EL ESPAÑA - GEORGIA DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre España y Bosnia se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.