España arrolla a Chipre con un festival de triples

La derrota ante Georgia puso las pilas a la selección española y aunque cierto es que el rival de este domingo no suponía una gran dificultad, también lo es que los jugadores supieron mantener la concentración hasta el final para no dejar lugar a la sorpresa y obtener la mayor renta posible en la victoria ante Chipre (91-47), por lo que pueda pasar en caso de empates.

Scariolo volvió a hacer cambios en el quinteto inicial, dando entrada por primera vez a Saint-Supéry junto a López-Arostegui, Joel Parra, Santi Aldama y Willy Hernangómez. Y fue precisamente el pívot madrileño quien abrió el marcador con una canasta bajo el aro.

Darral Willis Jr. intentaba mantener a su selección a flote en los primeros minutos, con un triple y cinco puntos consecutivos, pero quienes lograron aprovechar los tiros de 6,75 fueron los españoles, por medio de Aldama, Saint-Supéry e incluso un Willy que sorprendía lanzando de tres para poner el 17-9.

Las rotaciones empezaron justo en el ecuador del primer cuarto, con la entrada de De Larrea, quien acabó cerrando el período con sus primeros puntos y el 19-9 en el marcador. Solo Sima seguía sin jugar tras los primeros 10 minutos, tras su debut contra Bosnia.

De Willy a Juancho

Del protagonismo de Willy en el primer cuarto se pasó al de su hermano Juancho en el inicio del segundo, con nueve puntos consecutivos del jugador del Panathinaikos, sumados desde el 6,75 y desde la línea de tiros libres, a pesar de un nuevo partido con malos porcentajes desde el 4,60.

La defensa chipriota hacía aguas y se veía impotente para frenar a los de Scariolo, que arrasaban en el rebote y castigaban una y otra vez el aro de los anfitriones con sus triples. De hecho, España lanzaba más de tres que de dos, con mejores porcentajes que el día del debut y con la inspiración de Brizuela, a quien se sumó Santi Yusta hasta llegar al 41-17 al descanso.

Sangría tras el descanso

Willis Jr. con 9 puntos y 4 rebotes, era el único jugador chipriota que mantenía el tipo, pero tras el paso por vestuarios, Willy acabó de destrozar al equipo local sumando una y otra vez en la zona y poniendo el 51-22.

Aldama y Puerto aumentaban diferencias con cinco puntos cada uno en un cuarto en el que España acabaría sin hacer ni una sola falta. No lo necesitaba. Y para poner la guinda, tras un triple de Saint-Supéry, Parra anotó desde su campo un nuevo triple sobre la bocina para poner un escandaloso 79-29 a falta de diez minutos por jugar.

Festival final de Yusta

El partido estaba más que sentenciado, pero con el objetivo de lograr el mejor average general posible, los de Scariolo debían mantener la intensidad hasta el final. Saint-Supéry ponía la máxima diferencia del partido con un 72-29 en la vuelta a la pista, pero ya sin presión, los chipriotas encontraban el acierto en el tiro exterior, con triples de Jung, Stylianou y Christodoulou.

Scariolo se veía obligado a parar el partido en su intento que la diferencia no se redujera más después de un parcial de 6-10 en la primera mitad del último cuarto.

Christodoulou volvía a anotar en transición, pero Pradilla reaccionaba con una acción individual para sumar su primera canasta en juego, ya con cuatro puntos y seis rebotes.

Y para tranquilidad de Scariolo, un inspirado Yusta, con tres triples y una asistencia para el mate de Sima, cerraba el partido con un contundente 91-47. Una inyección de confianza para los próximos compromisos, ante rivales más duros como Italia y Grecia. Y con los cinco taronja haciendo buenos números.