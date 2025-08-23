Alemania - España: Horario y dónde ver hoy el partido de preparación para el Eurobasket

Alemania y España se enfrentan este sábado 23 de agosto en un partido de preparación de cara al Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el Alemania - España y dónde ver el partido en España.

Así, pues, ante todo, es imperativo señalar que este es el segundo amistoso que ambos combinados nacionales llevarán a cabo, pues justo vienen de culminar un amistoso en el que los teutones superaron a los ibéricos (106-105).

Previo a ello, los dirigidos por Sergio Scariolo habían perdido ante Francia en sus últimos dos amistosos consecutivos, cayendo 78 a 73 y 75 a 67, luego de que se impusiesen a República Checa (87-73) en lo que a amistosos se refiere.

Por su parte, los alemanes se presentaron a la instancia después de perder en la final de la DB Supercup contra Serbia (91-81), justo después de derrotar a Turquía (73-71), a Bulgaria (94-85) y a Montenegro (95-76)

Asimismo, España se mostraba con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Alemania se refiere, ya que sumaba ocho victorias consecutivas antes de su reciente derrota. La última conquista de los germánicos se remontaba hasta 2005, pero ahora cuentan con un mayor embríon anímico.

HORARIO DEL ALEMANIA - ESPAÑA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

El partido entre España y Alemania, correspondiente al partido de preparación de cara al Eurobasket, se disputa este sábado 23 de agosto a las 19:00 (CET) en Colonia.

DÓNDE VER EL ALEMANIA - ESPAÑA DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET

En España, el partido de preparación para el Eurobasket entre España y Alemania se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.