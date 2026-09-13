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BALONCESTO
España-Alemania, en directo, partido por el tercer y cuarto puesto en el Mundial Femenino
Tras caer en semifinales ante Estados Unidos, el equipo de Miguel Méndez buscará la medalla de bronce ante las anfitrionas en Berlín
España quiere cerrar su participación en el Mundial Femenino de Berlín con la medalla de bronce, aunque para ello tendrá que derrotar esta tarde al equipo anfitrión, Alemania, en un duelo que puede culminar la gran trayectoria del equipo de Miguel Méndez en este torneo.
A pesar de la derrota sufrida ante Estados Unidos (66-76) el conjunto español llega con muchas opciones de medalla aunque deberá jugar un encuentro igual de serio al ofrecido ante las norteamericanas, y no dejar que el ambiente en el Berlín Arena les pueda.
Otra canasta de Iyana Martín!
72-53
Anota Peterson para Alemania, que ya la necesitaba....
Otra canasta de Iyana y +21!
Pues ya son 19 de ventaja y balón de banda para ESpaña...
Llegan los nervios al equipo alemán y técnica para una de sus jugadoras por protestar....ya ven que se les escapa el tercer puesto
69-51
Awa Fam anota en la pintura y +18!
Alemania ya va un poco a la desesperada y atacan mal....
67-51
Otro triple de Maite Cazorla, y España logra su máxima ventaja!!!! La medalla de bronce, un poco más cerca!
64-51
Triplede de Maria Conde!!!!
Arranca el último cuarto con balón de España y falta sobre Carrera....
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