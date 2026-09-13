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España-Alemania, en directo, partido por el tercer y cuarto puesto en el Mundial Femenino

Tras caer en semifinales ante Estados Unidos, el equipo de Miguel Méndez buscará la medalla de bronce ante las anfitrionas en Berlín

España busca la medalla de bronce ante Alemania en Berlín

España busca la medalla de bronce ante Alemania en Berlín / FIBA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

España quiere cerrar su participación en el Mundial Femenino de Berlín con la medalla de bronce, aunque para ello tendrá que derrotar esta tarde al equipo anfitrión, Alemania, en un duelo que puede culminar la gran trayectoria del equipo de Miguel Méndez en este torneo.

A pesar de la derrota sufrida ante Estados Unidos (66-76) el conjunto español llega con muchas opciones de medalla aunque deberá jugar un encuentro igual de serio al ofrecido ante las norteamericanas, y no dejar que el ambiente en el Berlín Arena les pueda.

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