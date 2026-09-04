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España - Alemania, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo

El combinado de Miguel Méndez debuta en el Campeonato del Mundo ante la anfitriona

Mariona Ortiz, en un partido con España

Mariona Ortiz, en un partido con España / Twitter: @BaloncestoESP

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Pablo Rivera

Barcelona

España y Alemania se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.

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