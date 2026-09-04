España - Alemania, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo

50-24 | ¡Nos vamos al descanso!

España reina en el Uber Arena de Berlín con una primera mitad en la que ha dominado por completo el duelo ante Alemania. Llegamos al final del segundo cuarto con las chicas de Miguel Méndez 50-24 a favor y una diferencia aplastante de 26 puntos sobre las anfitrionas. Un inicio soñado para las españolas, que cumplen con creces el objetivo marcado para este arranque mundialista.