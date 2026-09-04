En Directo
Baloncesto
España - Alemania, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo
El combinado de Miguel Méndez debuta en el Campeonato del Mundo ante la anfitriona
Pablo Rivera
España y Alemania se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.
59-31 | Recta final con España muy cómoda
Con calma y sin prisa. Así se ve a las jugadoras de Miguel Méndez en el Uber Arena de Berlín, dominando por completo el juego sin permitir a Alemania recortar distancias. Si hay ritmo, hay canastas. Si hay defensa, se defienden. Muy buen arranque de España en este Mundial de Baloncesto Femenino, logrando superar el primer obstáculo por la vía rápida.
55-28 | La lucha está en la defensa
Llegamos a la mitad del tercer cuarto con un partido muy igualado en defensa, sin apenas oportunidades de canasta. Así lo refleja el marcador, que apenas se mueve en este tercer tiempo mientras ambas selecciones suman faltas en cada jugada.
53-28 | Vuelve a detenerse el marcador
Aprietan las alemanas en ataque buscando romper el muro español, pero sin suerte. A su vez, viendo cómo va el marcador, empiezan a buscar el contacto en defensa arriesgándolo todo para volver a entrar al partido. Sin embargo, las de Miguel Méndez están muy bien situadas en la pista, y controlan el juego a la perfección.
52-28 | ¡A por la segunda parte!
Alemania empieza con mejor pie este tercer cuarto y recorta un poco la diferencia en el marcador. Cuesta anotar pese a los 52 puntos que tiene España a su favor... partido muy fuerte en defensa.
50-24 | ¡Nos vamos al descanso!
España reina en el Uber Arena de Berlín con una primera mitad en la que ha dominado por completo el duelo ante Alemania. Llegamos al final del segundo cuarto con las chicas de Miguel Méndez 50-24 a favor y una diferencia aplastante de 26 puntos sobre las anfitrionas. Un inicio soñado para las españolas, que cumplen con creces el objetivo marcado para este arranque mundialista.
48-23 | Los triples tienen un solo color
Ocho aciertos de doce intentos para España, que tiene un 66% de acierto desde la línea de tres. Unos números que reflejan a la perfección el dominio español en el marcador: 48-23 y una diferencia de 25 puntos poco antes de llegar al descanso. ¡Qué buen partido!
44-22 | Qué bien juegan las jugadoras españolas
Alemania anota con tiros libres buscando reaccionar, pero España juega muuuy bien. Las de Miguel Méndez se buscan y se encuentran con buenas triangulaciones y un increíble acierto desde la línea de tres, neutralizando por completo todos los intentos de Alemania. Poco más de dos minutos para que llegue la media parte.
36-18 | Alemania aprieta, pero no encesta
Cuatro minutos de este segundo cuarto con España dominando por completo el juego. Alemania logra forzar faltas y ya disponen de tiros libres para buscar la remontada. El ritmo en ataque se ha relajado bastante en comparación al inicio del partido, pero en ambos lados, y eso permite a las españolas mantenerse por encima sin preocupación.
34-16 | España baila en Berlín
Las de Miguel Méndez neutralizan por completo a la selección alemana y aumenta su ventaja para encarrilar este primer tiempo del partido. Alemania pide tiempo muerto al anotar solo tres puntos en casi diez minutos, mientras España a su ritmo sigue sumando canastas.
28-13 | España anota cuatro minutos después
El segundo cuarto empieza con otra canasta de España que, pese a la diferencia en el marcador y un inicio prometedor, llevaba ya casi cuatro minutos sin anotar. Lo positivo es que Alemania lleva un poco más...
- Julián Álvarez: a la segunda fue la vencida para Villa y Cesc
- La nueva vida de Araujo en Liverpool
- El 'plan B' del Barça es mejor que el 'A': Flick acepta el reto de Deco
- El 'caso Julián' entra en una nueva dimensión: 'Ya es un tema personal
- Primer diagnóstico de la lesión de Bisiwu
- Luis Enrique responde a Mourinho: 'El que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG
- Lesión Bisiwu: comunicado oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El Chelsea prepara 100 millones por un jugador del Atlético