Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

Baloncesto

España - Alemania, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy

La selección española se mide en el Movistar Arena a la actual campeona del mundo en la preparación del Europeo

Isaac Nogués debutó con España ante Francia y podría tener la oportunidad de acudir al Eurobasket si no mejoran los lesionados

Isaac Nogués debutó con España ante Francia y podría tener la oportunidad de acudir al Eurobasket si no mejoran los lesionados / FEB

Sergi Bescós I Lázaro

Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre España y Alemania en el Movistar Arena de Madrid.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas