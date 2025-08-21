En directo
Baloncesto
España - Alemania, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy
La selección española se mide en el Movistar Arena a la actual campeona del mundo en la preparación del Europeo
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre España y Alemania en el Movistar Arena de Madrid.
Cara muy conocida en el banquillo alemán
Álex Mumbrú, ex jugador de la Peña y Real Madrid, es el seleccionador de Alemania. El entrenador catalán ya sabe lo que es ganar un mundial con la selección española (Pekín 2006) y quiere conseguir su primer Eurobasket como entrenador.
Vuelven jugadores importantes
Para el partido de hoy Scariolo recupera a dos piezas importantes como son Darío Brizuela y Santi Aldama. Sin embargo, el equipo sigue pendiente de la evolución de los lesionados Alberto Díaz y Saint-Supéry.
Preparación Eurobasket 2025
España busca mejorar sus sensaciones en sus dos últimos partidos de preparación para el Eurobasket 2025. Los de Scariolo reciben a la actual campeona del mundo, lo que significa que este partido va a ser un buen test para la selección para demostrar si puede aspirar a llegar lejos en el Eurobasket.
¡Buenas noches a tod@s desde el Movistar Arena!
¡¡Hola Holaa Holaaa!! Bienvenid@s al directo del partido amistoso entre España y Alemania de preparación para el Eurobasket 2025.
