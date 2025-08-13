España afronta su primer gran test ante la potente Francia

Tras dos amistosos donde España apenas pudo mostrar su juego y todavía con grandes lagunas en su preparación, el nivel de exigencia sube este jueves cuando el equipo de Sergio Scariolo se mida a la potente selección de Francia, una de las que luchará por el oro junto a Serbia, clara favorita.

Y es que la presencia de España en el Olímpic de Badalona ya es una efeméride en si mismo ya que hacía nada menos que 11 años en que la selección nacional no jugaba en Badalona, y ahora regresa con un autentico partidazo (21.00).

Francia se presenta con un equipo de lujo, con jugadores como Yabusele, Poirier, Cordinier, Hifi, Maledon o Luwawu-Cabarrot, que pondrán en muchos problemas a una España que sigue todavía en fase de preparación, aunque ante los galos habrá que dar, claramente, un paso al frente.

Francia le tiene ganas a España

Y es que Francia le tiene ganas al equipo de Scariolo y saben que ahora es el momento de vengarse de tanta derrota. En los últimos 10 años, España y Francia se han cruzado en cinco encuentros, tres de ellos oficiales, con un balance inapelable para los españoles (5-0).

Y es que en la memoria francesa, escuece mucho el último, disputado en la final del Eurobasket 2022 en la que España se impuso por un claro 88-76 y con jugadores que repiten de aquel duelo como Pradilla, López-Arostegui, Brizuela, Willy y Juancho Hernangómez, y Joel Parra. Casi medio equipo.

Tras el duelo de este jueves, ambos conjuntos se volverán a medir el sábado, aunque será España la que se desplace a París. Los dos últimos amistosos también serán de órdago ante el campeón mundial, Alemania, el jueves 21 en Madrid, y el sábado 23, en Colonia. Aunque primero hay que medirse a la Francia que dirige Frederic Fathoux, y que promete metersle intensidad y ganas en el duelo ante el equipo de Scariolo.

Un test complicado

“Será un test muy complicado”, reconocía el técnico. “Vamos a aprovechar el duelo para saber qué armas podemos utilizar”, y reconoció que la presencia de Alberto Díaz y Santi Aldama, es muy dudosa. “Seguramente no podrán jugar, esperemos que puedan ir incorporándose más adelante”, comentó el italiano, que no dudará en utilizar a los jóvenes Ferrando y Nogués, si es necesario.

Por su parte, Alberto Abalde también reconoció que la presencia de Francia “nos va a ayudar a competir, seguir rondando, cogiendo forma y para crecer como equipo”, dijo el del Madrid. “Estamos todos muy bien, con muchas ganas tanto los jóvenes como los que ya llevamos más tiempo aquí”.

Cinco taronja más Ferrando

El partido será una nueva oportunidad para que los cinco representantes del Valencia Basket en la selección: Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima convenzan a Scariolo para entrar en la lista definitiva de 12 que irán al Mundial. Además, el partido también podría suponer el debut en esta concentración del jugador valenciano del Bàsquet Girona, Guilem Ferrando, que se incorporaba hace unos días al trabajo con la selección absoluta para suplir al lesionado Alberto Díaz.