España acaba con Turquía y ya está en la lucha por las medallas

La selección española femenina sub-20 de baloncesto venció a Turquía (77-65) en los cuartos de final del Europeo de la categoría, que se celebra hasta el 10 de agosto en Matosinhos (Portugal), y luchará por las medallas en el siguiente encuentro de semifinales ante la vencedora del Israel-Italia.

España comenzó mejor plantada en defensa, tanto en el trabajo colectivo como en los duelos individuales. Un parcial inicial de 8-2 obligó al seleccionador turco, Mert Oktay, a pedir el primer tiempo muerto del partido.

El 'parón' revitalizó a Turquía, invicta hasta la fecha en el torneo, que tras aumentar el nivel de agresividad en ambos lados de la pista, consiguió ponerse por delante. Sin embargo, dos triples consecutivos de Carla Viegas dejaron a España liderando el marcador al final del primer cuarto, 21-19.

La España de Isaac Fernández sigue completando un gran torneo en Portugal / FIBA

Los siguientes diez minutos fueron todo un vendaval de la selección Española, que bajo la batuta de Gina García, 10 puntos, y la ejecución de una imparable Somto Okafor, 12, abrieron una brecha considerable al final de la primera parte (50-34).

España continuó con el mismo guión tras el paso por vestuarios y llegó a colocarse con una diferencia a favor de 21 puntos, aunque la selección turca luchó para volver a conectarse al encuentro gracias a sus lanzamientos de triple -tres en este periodo-, y dejó la ventaja en 15 (64-49) puntos a falta del último cuarto.

A través de un ataque fluido y una gran defensa de Inés Míguez, la renta española llegó a ser de 23 puntos. A pesar de ello, la selección española terminó sufriendo ante una Turquía que consiguió ponerse a ocho puntos a falta de un minuto para el final, pero España no falló desde el tiro libre y consiguió el pase a la siguiente ronda (77-65).

El rival en semifinales saldrá del duelo de cuartos de final entre Israel, rival de España en la primera fase -con victoria para la selección española- y cuarta del grupo A, e Italia, segunda del grupo D.