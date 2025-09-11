Eslovenia, con Doncic al frente, indignada por el maltrato arbitral a su estrella ante Alemania

Eslovenia se despertó este jueves con dolor por la eliminación ante Alemania en los cuartos de final del Eurobasket y también con mucha rabia después del arbitraje recibido ante el campeón del mundo, que maniató a la estrella eslovena, Luka Doncic, con cuatro faltas apenas iniciado el segundo tiempo.

Un riesgo que tuvo que asumir Eslovenia y el propio jugador, que supo manejarse hasta el final del encuentro, aunque con suma precaución para evitar una quinta falta que hubiera dejado sin opciones a Eslovenia mucho antes del final

La realidad es que aguantó hasta el bocinazo final, y ni sus 39 puntos, 10 rebotes y siete asistencias le hicieron olvidar una eliminación apuntando directamente a los colegiados, entre ellos, el español Luis Castillo.

Doncic reconoció que nunca había vivido algo igual en la pista / FIBA

"Muy enfadado"

“Estoy muy enfadado, primero con mi actuación en el último cuarto donde podría haber hecho más”, dijo. “Forcé algunos tiros y quizá no tomé buenas decisiones, y felicito a mis compañeros porque luchamos y mostramos que pudimos ganar, pero con los colegiados pasaron cosas raras”, comentó Doncic.

“Recibí una técnica a los dos minutos por decirle al árbitro, ‘vamos’, cosa que no tendría que suceder en un partido de cuartos de final, sea el jugador que sea”, explicó. “Sin darme ni siquiera un aviso, no sé lo que estaban pensando los árbitros”, comentó realmente disgustado.

“Tener en mi casillero cuatro faltas al inicio del tercer cuarto es algo que nunca me había sucedido antes”, dijo. “Eslovenia merece respeto en los torneos intencionales porque hicimos un gran esfuerzo después de las dos primeras derrotas y casi entramos en semifinales”, finalizó, muy dolido por todo lo sucedido.