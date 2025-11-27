Baloncesto
El esfuerzo de Shengelia no tuvo premio ante Ucrania
El azulgrana viajó este mismo jueves a Tibilisi y jugó con Georgia 30 minutos para anotar 17 puntos aunque no fue suficiente para ganar el primer encuentro de clasificación para el Mundial 2027
El jugador del Barça, Tornike Shengelia, mostró su compromiso con su selección, Georgia, a la que no quiso dejar ‘huérfana’ de su participación en el primer encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar 2027.
El ala-pívot georgiano, acababa muy tarde en Barcelona después de ayudar al Barça a la victoria ante el ASVEL Villeurbanne, y sin apenas tiempo para descansar, cogía un vuelo de madrugada hasta Estambul para conectar luego con otro hacia Tibilisi, donde Georgia se medía ante Ucrania.
El azulgrana, a pesar del largo viaje, llegó a tiempo para el encuentro, y su aportación fue importante, como siempre, aunque en esta ocasión no pudo llevar a la victoria a su selección a pesar de sus 17 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.
Ucrania sorprende a Georgia
Georgia fue sorprendida por Ucrania, que se impuso a domicilio por 79-92, a pesar de los 17 puntos de Thad McFadden, que volvía al equipo nacional y los 22 de Sanadze. Por el conjunto ucraniano destacaron los 31 puntos de Oleksandr Kovliar, del Buducnost de Montenegro, que llevó a la victoria a los suyos.
Ahora, Shengelia regresa de nuevo a España, aunque no lo hará directamente a Barcelona, ya que Georgia jugará su segundo encuentro de clasificación ante el equipo de Chus Mateo, este próximo domingo, en Tenerife (19.45 h.) antes de regresar a la Ciudad Condal para reemprender su camino de azulgrana.
Un esfuerzo importante del ala-pívot que consiguió el permiso del Barça ante el interés de Shengelia de estar al lado de los suyos, en una clara muestra de compromiso, sin duda, un ejemplo al mismo tiempo de profesionalidad y sentimiento nacional.
