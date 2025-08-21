La escolta Arica Carter cambia el Perfumerías Avenida por el Spar Girona

La escolta Arica Carter, hasta ahora jugadora del Perfumerías Avenida, se ha convertido este jueves en la undécima cara confirmada del Spar Girona para la temporada que viene, según ha anunciado el club que preside Marc Gasol.

Carter, jugadora estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán de 29 años y 175 centímetros, se ha comprometido con el Girona por un año.

El curso pasado promedió 11,9 puntos (41,2% de acierto en triples), 2,5 rebotes, tres asistencias, 1,5 recuperaciones y once créditos de valoración por partido en la Liga Femenina Endesa y 10,7 puntos, 3,5 asistencias y 10,3 de valoración por partido en la Euroliga.

El comunicado del Girona asegura que es una jugadora con "una gran fiabilidad desde el perímetro, capacidad para generar juego y solidez defensiva" que aportará "experiencia y desequilibrio a la línea exterior".

El Girona será su quinto equipo en España después del Nissan CB Al-Qázares Extremadura, el Movistar Estudiantes, con el que fue distinguida como mejor alero de la Liga Endesa en 2022, el Hozono Global Jairis y el citado Perfumerías Avenida.

También ha jugado en la WNBA (Phoenix Mercury) y en Grecia (Panathinaikos).

El director deportivo del Spar Girona, Pere Puig, ha destacado en unas declaraciones distribuidas por la propia entidad que Carter es "una jugadora anotadora" y "una buena defensora".

También ha apuntado que es una jugadora con "mucha experiencia en la Liga" y que debe ser "una de las referentes" del equipo entrenado por Roberto Íñiguez.