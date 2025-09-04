¡Escándalo total en la NBA! Los Clippers y Kawhi Leonard, acusados de fraude

El futuro inmediato de los Los Angeles Clippers ha quedado envuelto en la polémica absoluta tras las informaciones que señalan un supuesto pago irregular a Kawhi Leonard a través de una empresa fantasma, Aspiration, vinculada a Steve Ballmer, propietario de la franquicia y empresario multimillonario que en su día fue director ejecutivo de Microsoft.

Según adelantó el periodista de 'The Athletic' Pablo Torre, el jugador habría recibidode forma fraudulenta hasta 28 millones de dólares fuera de su segundo contrato con la franquicia, que renovó en 2022 tras llegar al equipo californiano en 2019 como agente libre tras abandonar los Toronto Raptors como campeón, un movimiento que supondría una grave vulneración del sistema salarial de la NBA. La propia liga ha tomado nota de las acusaciones y, según fuentes en Estados Unidos, el asunto se encuentra en fase de investigación.

El mecanismo denunciado sería un supuesto “no-show job”, un empleo ficticio con el que el alero percibiría ingresos adicionales al margen del acuerdo registrado en la NBA bajo el convenio colectivo y que abriría un escenario de sanciones históricas.

Según cuenta Torre, un empleado anónimo de la empresa fantasma Aspiration -que se declaró en bancarrota este 2025- habría declarado que no hubo nunca un intercambio laboral entre la empresa y Leonard, señalando la fórmula como un intento de saltarse las normas de la NBA: "Fue algo solo para saltarse el límite salarial de la NBA. La mayor cantidad pagada por la empresa en lo referente a marketing no tuvo ningún tipo de impacto y él no tuvo que hacer después absolutamente nada".

Posibles sanciones

En caso de comprobarse la veracidad de los hechos, las consecuencias para los Clippers podrían ser devastadoras. La NBA tiene la potestad de anular el contrato de Kawhi Leonard, imponer multas millonarias que podrían alcanzar los 10 millones de dólares, retirar elecciones de draft e incluso sancionar de manera personal a los ejecutivos implicados.

La imagen de Steve Ballmer, uno de los propietarios más influyentes y con mayor poder económico de la liga, también quedaría seriamente dañada, aunque de momento, el multimillonario se ha defendido a través de un comunicado de los Clippers: “Ni el Señor Ballmer ni los Clippers han hecho nada para esquivar el límite salarial ni han cometido ningún acto inadecuado con Aspiration”.