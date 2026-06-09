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BALONCESTO

¿Qué equipos optan a las dos plazas disponibles de la Euroliga para la próxima temporada?

El Junta de Accionistas de la Euroliga decidirá a final de junio la composición de la próxima temporada con dos plazas por decidir entre tres candidatos claros a las dos plazas

El AS Mónaco lucha por una de las plazas en la Euroliga de cara al próximo año

El AS Mónaco lucha por una de las plazas en la Euroliga de cara al próximo año / GORKA URRESOLA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

La Junta de Accionistas (ECA) de la Euroliga se reunió este martes y confirmó las noticias de expansión, tanto de la máxima competición europea como de la Eurocup que está próxima campaña ganará más equipos en un nuevo formato de competición.

Aunque el principal tema a resolver ahora mismo son los equipos que configurarán la próxima temporada la Euroliga 2026-27 y todavía con dos plazas por adjudicar, conocidas como las ‘wild-cards’ y que tienen ahora mismo a tres candidatos claros y que no se conocerán de manera definitiva hasta una próxima reunión a final de junio.

Todo parece indicar que París Basketball será una de las plazas asignadas por la Euroliga, un equipo que ha funcionado y tiene un buen peso financiero además de un proyecto deportivo sólido detrás, por lo que seguramente será confirmado en esa próxima reunión.

Dos candidatos por la última plaza

Lo que no parece tan claro ahora mismo es a quién asignarán la otra plaza abierta y ahora mismo hay dos candidatos claros. Uno de ellos es el AS Mónaco que está luchando por solventar sus problemas financieros y que prácticamente le han dejado sin jugadores, entre ellos el ‘rebelde’ Mike James.

El Mersin Msk, primer rival del Unicaja en BCL, perdió contra el Besiktas.

El Besiktas quiere la plaza de Euroliga / Besiktas

Al parecer, un grupo inversor está a punto de cerrar un acuerdo y darle estabilidad al equipo monegasco que ha ‘sobrevivido’ como ha podido en la parte final de la temporada.

En caso de que ese fuerte inversor no convenza a la Junta de Accionistas de la Euroliga, ya está esperando su oportunidad el Besiktas turco, que se ha postulado como el otro claro candidato a llevarse la plaza. El cuadro turco, liderado por Dusan Alimpijevic está esperando la ‘luz verde’ de la Euroliga después de caer en la final ante el Bourg pero con la intención de unirse a la primera competición europea.

El Madrid todavía no firma y presiona

El Real Madrid aún no ha firmado el nuevo contrato de 10 años con la Euroliga, con la intención de avanzar el proceso de la llegada de nuevas franquicias, algo previsto para la siguiente temporada, la 2027-28.

Sergio Rodríguez y Scariolo, durante la visita del primero a la selección

Sergio Rodríguez y Scariolo deben planificar la nueva temporada y será en la Euroliga / FEB

Para ser exactos, el Real Madrid propuso pasar de clubes a franquicias de inmediato, y el proceso se está acelerando. Se espera que los acuerdos de franquicia incluyan una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para los clubes que deseen marcharse a otras competiciones, con el fin de proteger el valor de las franquicias restantes.

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Solo los equipos que hayan prorrogado su licencia de 10 años tendrán derecho a convertirse en franquicias, por lo que se espera que el Real Madrid firme pronto y se añada a los que ya han firmado, ASVEL y Fenebahçe.

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