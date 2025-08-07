Un equipo turco se sube al carro de la NBA Europa

La NBA tiene claro que va a desembarcar en Europa, aunque ni sabe exactamente en qué temporada se pondrá en marcha-se apunta en 2028-, ni los socios económicos que le acompañarán, ni tampoco e manera concluyente con los clubs con los que quiere empezar este proyecto que, de momento, no cuenta con la entente de la Euroliga y si el abrazo incondicional de la FIBA.

A pesar de todos esos interrogantes, la NBA sigue trabajando en esta nueva Liga y lo hace además con el máximo mandatario al frente, el comisionado Adam Silver, que la semana pasada estuvo en Londres negociando con posibles inversores y también tuvo encuentros con algunos equipos interesados en entrar en la competición.

Y en este trabajo de construir una nueva competición prácticamente desde cero aunque con una marca solvente como la NBA, el comisionado y su adjunto, Mark Tatum, estuvieron en Londres manteniendo contactos con algunos fondos de inversión, también con dirigentes de turismo de Abu Dhabi, y hasta el propio primer ministro británico, Keir Starmer.

La Euroliga, con su CEO al frente, Motiejunas, volverá a reunirse en septiembre con la NBA, aunque no le ve futuro a la competición / SPORT

Dos ciudades favoritas

Está claro que la NBA quiere construir en una ciudad sin presencia de Euroliga como es Londres -Los Lions no han logrado nunca la plaza para la Euroliga- y también Manchester parece muy interesado, dos franquicias que podrían formar parte de este primer ‘paquete’ de equipos invitados, y más si se tiene en cuenta que la Liga disputará dos partidos de la temporada regular en los próximos tres años en esas dos ciudades, con Londres en 2026 y Manchester 2027.

Dos franquicias que parecen tomar delantera al resto, aunque sin olvidar el potencial de otros equipos europeos de fútbol con una potente sección de baloncesto como el Real Madrid, que ya tuvo un contacto con Silver, y el Barça que ve con muy buenos ojos su desembarco en este nuevo proyecto a pesar de ser socio prioritario de la Euroliga, igual que los blancos.

El Galatasaray ya le anunció al comisionado Silver que pueden contar con ellos para el nuevo proyecto / GALATASARAY

Aunque también aparecen el horizonte otros equipos de fútbol europeo y con potente sección de basket como el caso del Galatasaray, que está muy interesado en tomar parte en la NBA Europa, y de la mano de la FIBA, que le echará un cable, al ser un fiel equipo en su Basketball Champions League de las que es actualmente el subcampeón.

Una gran marca en Europa

El presidente, Omer Yalcinkaya, ya aseguró en declaraciones que recogía ‘BasketNews’ que “con la FIBA y el lanzamiento de NBA Europa vemos potencial y nuestro objetivo es formar parte de esta primera competición de 12 equipos o los que elijan. El Galatasaray es una gran marca en Europa e incluso más allá”, dijo. Nuestro objetivo es ser el primer equipo turco en NBA Europa, y es un objetivo a largo plazo que perseguimos”, dijo su presidente.

De momento, todo se limita a contactos, aunque está claro que siguen avanzando en su idea, a la espera de una nueva reunión con FIBA y Euroliga que podría producirse en septiembre de cara a intentar un acuerdo entre todos los actores del basket europeo, aunque con la Euroliga tratando de convencer que su producto ya es lo suficientemente bueno y no requiere de más competiciones, aunque venga avalada por la NBA.