La entrenadora que batió el récord de Krzyzewski en la NCAA

En la historia del baloncesto estadounidense hay una serie de entrenadores que brillan por encima del resto como Phil Jackson en la NBA con sus increíbles 11 'anillos', el legendario Red Auerbach con nueve o los cinco de Pat Rilley y de un Gregg Popovich que ya es el que más victorias ha conseguido muy cerca ya de las 1.400.

Pues bien, a nivel universitario esta consideración emblemática la posee el ya retirado Mike Krzyzewski, quien a sus 76 años cuenta con cinco títulos universitarios en sus 10 participaciones en la Final Four y 11 campeonatos de la ACC en las 28 temporadas que se mantuvo al frente de los laureados Duke Blue Devils de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

Tres veces campeón olímpico con Estados Unidos y dos veces oro mundial con el Dream Team', el de Chicago también contaba en su palmarés con otro impresionante registro, el de más victorias en partidos oficiales de la NCAA con un total de 1.202.

Sin embargo, la madrugada del lunes en horario español, Krzyzewski vio cómo otro de los grandes emblemas del baloncesto universitario como Tara VanDerveer, una entrenadora de 70 años que lleva nada más y nada menos que 38 años en el banquillo de Stanford Cardinal.

"A los tres meses vendrás llorando a casa", le dijo su padre cuando firmó con la universidad californiana. "Cuando empecé a entrenar a finales de los 70, no era un trabajo de mujeres. No había. Estaba yo sola", recuerda tras pasar a la historia... No habrá sido un buen futurólogo su progenitor.

VanDerveer también dirigió durante un lustro a Estados Unidos, logrando sobre todo el oro olímpico en Atlanta'96 más otros dos en los Juegos de la Buena Voluntad y en el Mundial Universitario junto a un bronce en el Mundial de Sidney 2014 en el que cayó en un histórico duelo de semifinales contra Brasil (107-110).

Tara VanDerveer, con su número mágico de victoria / UNIVERSITY OF STANFORD

Dos días después de igualar a Krzyzewski con una victoria ante Oregón (88-63), Stanford se rehízo el domingo frente a Oregon State (65-56) con 36 puntos y 11 rebotes de Kiki Iriafen para encumbrar a su entrenadora con 1.203 triunfos en el baloncesto universitario. "¡Tara lleva ganando partidos desde antes de que naciésemos todas!", gritó la anotadora compulsiva de las californianas.

"Es como tener un sueño desde siempre y que se haga realidad. Yo quería estudiar derecho, porque esto no era un trabajo para mujeres. Era terriblemente mala jugando, pero se me daba bien entrenar y ya era entrenadora principal con solo 24 años", comentó.

"Estoy superagradecida por poder tener un trabajo que para mí no es un trabajo, sino una pasión y por experimentar algo que nunca había podido imaginar", añadió una emocionada Tara VanDerveer. Y todo apunta a que esa cifra de victorias irá en aumento. ¿Hasta dónde llegará?